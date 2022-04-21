Губернатор не принял аргументы подрядчика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер устроил разнос дорожникам за сорванную реконструкцию дорог в Ленинском районе. Претензии губернатор высказал в адрес экс-депутата гордумы Челябинска Александра Павлюченко, чья фирма отвечает за разработку проекта улиц Прохладной и Агалакова, передает корреспондент URA.RU.

«Вы когда передадите проектирование, чтобы город мог заняться ремонтом улиц? Я возмущен, год назад вы тут также стояли и показывали мне картинки. Вы ничего не сделали! Стыдно перед жителями, они ждут обещанную реконструкцию улиц», — отчитал Текслер подрядчика проекта.

Экс-депутат заявил, что срывы сроков проектирования возникли из-за многочисленных замечаний, которые необходимо править. На это губернатор отметил, что если Павлюченко испытывал трудности, то в таких случаях надо не писать письма «на деревню дедушке, а ножками сходить» в мэрию, где всегда помогут.

«Строить дорогу — не ракету в космос запускать Я не хочу приезжать каждый год и слушать одно и тоже. Следующего раза у вас не будет», — подвел итог беседы Текслер.

Покидая площадку глава региона отметил, что область поможет Челябинску завершить строительство улиц в Ленинском районе. И главное, не затягивать эти работы на июль—август, иначе город не успеет завершить реконструкцию улиц.

Компания экс-депутата сорвала проект реконструкции улиц в Ленинском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU