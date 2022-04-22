Медицинская помощь мужчине не понадобилась (Архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской области на реке Тура в Верхотурье откололась льдина с рыбаком. Мужчина застрял в 40 метрах от берега, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

«По прибытию на место вызова спасатели обнаружили в 40 метрах от берега мужчину на льдине, зацепившегося за камень в реке. На двух лодках спасатели по течению подплыли к рыбаку и благополучно эвакуировали его на берег», — говорится в сообщении ведомства.

Медицинская помощь мужчине не понадобилась. В МЧС напоминают, что выходить на весенний лед — опасно для жизни и советуют обращать внимание на предупреждающие таблички у водоемов.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области