Свердловский рыбак проплыл на льдине по реке 40 метров. Фото, видео

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Распиловка льда около Курганского гидроузла, тобол, река, дамба, водоем, весна, дамба кургана, рыбалка весной, лед
Медицинская помощь мужчине не понадобилась (Архивное фото) Фото:

В Свердловской области на реке Тура в Верхотурье откололась льдина с рыбаком. Мужчина застрял в 40 метрах от берега, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

«По прибытию на место вызова спасатели обнаружили в 40 метрах от берега мужчину на льдине, зацепившегося за камень в реке. На двух лодках спасатели по течению подплыли к рыбаку и благополучно эвакуировали его на берег», — говорится в сообщении ведомства.

Медицинская помощь мужчине не понадобилась. В МЧС напоминают, что выходить на весенний лед — опасно для жизни и советуют обращать внимание на предупреждающие таблички у водоемов.

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Фото:

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В Свердловской области на реке Тура в Верхотурье откололась льдина с рыбаком. Мужчина застрял в 40 метрах от берега, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. «По прибытию на место вызова спасатели обнаружили в 40 метрах от берега мужчину на льдине, зацепившегося за камень в реке. На двух лодках спасатели по течению подплыли к рыбаку и благополучно эвакуировали его на берег», — говорится в сообщении ведомства. Медицинская помощь мужчине не понадобилась. В МЧС напоминают, что выходить на весенний лед — опасно для жизни и советуют обращать внимание на предупреждающие таблички у водоемов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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