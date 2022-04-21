Депутат из ХМАО предложил мэру пройти тест на детекторе лжи

Главе Урая Тимуру Закирзянову предложили пройти тест на детекторе лжи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат думы Урая Леонард Насибуллин предложил главе города Тимуру Закирзянову пройти тест на детекторе лжи из-за обвинений в коррупции. Об этом URA.RU сообщил сам народный избранник.

Поводом для такого предложения стала пост в паблике «Подслушано в Урае» в социальной сети «ВКонтакте», где звучат обвинения в коррупции Закирзянова в бытность его работы в структурах «ЛУКОЙЛа». «Любые сообщения о возможных фактах коррупции должностных лиц должны быть тщательно проверены и изучены правоохранительными органами. В данном случае Тимур Закирзянов должен пояснить силовикам поступившие обвинения в его адрес, а еще лучше для общественности пройти проверку на детекторе лжи и показать всем, что он самый честный мэр в округе», — заявил Насибуллин.

Узнать реакцию Закирзянова на инициативу депутата не удалось. В пресс-службу мэрии Урая был отправлен запрос, на момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что Насибуллин жаловался на главу города в ФСБ из-за того, что тот якобы использовал административный ресурс для того, чтобы сделать медсправку для сына. Однако доказательств этой информации не нашлось. Мэр Урая, в свою очередь, обращался в полицию с заявлением на самого Насибуллина.