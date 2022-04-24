Чиновник мэрии Кургана саботировал отчет перед депутатами

Андрей Плешков не пришел на отчет перед депутатами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На совместное заседание постоянных депутатских комиссий Курганской городской думы без всякого объяснения причин не явился основной докладчик — директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков. Об этом URA.RU рассказали источники в городской администрации.

«Вопрос, на который собрались практически все депутаты, был очень важным — информация о реализации наказов избирателей за первый квартал этого года, причем чиновник не уведомил заранее о том, что не сможет присутствовать на заседании, не прислал замену. Депутатов очень возмутило такое отношение», — сообщили источники.

Председатель городской думы Игорь Прозоров направил главе Кургана Елене Ситниковой письмо, в котором обратил внимание на то, что факты неявки должностных лиц на заседания депутатских комиссий фиксируются не в первый раз и это вызывает негативную реакцию со стороны депутатов. Также спикер городского парламента попросил Ситникову принять меры по недопущению таких ситуаций впредь.

Источники в администрации города рассказали, что Елена Ситникова с пониманием отнеслась к недовольству депутатов и пообещала разобраться в ситуации. Пока конфликт удалось погасить, но, если такие ситуации будут повторятся, депутатов будет сложно удержать, и они начнут спрашивать с чиновников по полной, сообщает источник, знакомый с ситуацией. В пресс-службу мэрии URA.RU направило запрос. На момент публикации ответ не поступил.

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