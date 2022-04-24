Суд присяжных оправдал жителя ЯНАО, обвиненного в убийстве

Постановление приговора назначено на 29 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пуровском районном суде присяжные заседатели оправдали обвиненного в убийстве жителя ЯНАО. Об этом URA.RU сообщил адвокат подсудимого Евгений Гудимов.

«Уголовное дело рассматривалось в Пуровском районном суде с участием присяжных заседателей. В ходе рассмотрения дела удалось доказать невиновность моего подзащитного, в связи с чем, присяжные заседатели единодушно вынесли оправдательный вердикт», — сообщил Гудимов.

Подзащитного Евгения Гудимова обвинили в убийстве жителя Тарко-Сале (Пуровский район, ЯНАО), произошедшего в июне 2020 года. Как добавил адвокат, обвиненный был помещен на пару месяцев под стражу, однако суд позже сменил меру пресечения на запрет определенных действий. Житель Пуровского района свою вину не признал, а также привел перед присяжными заседателями убедительные доводы в свое оправдание. Постановление приговора назначено на 29 апреля и суд обязан будет вынести оправдательный вердикт.

Ранее URA.RU сообщало о том что, в Пуровском районном суде коллегия присяжных посчитала, что вахтовик убивший своего коллегу заслуживает снисхождения. Виновный был приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строго режима.