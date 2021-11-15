Вахтовик из ХМАО насмерть забил коллегу в ЯНАО

Виновного присяжные посчитали заслуживающим снисхождения Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тарко-Сале (ЯНАО) вахтовик забил своего коллегу до смерти. Как сообщается на официальном сайте прокуратуры, в суде коллегия присяжных посчитала его заслуживающим снисхождения. Инцидент произошел в марте 2021 года.

«Установлено, что в марте 2021 года мужчина со своим коллегой распивал спиртное в общежитии по ул. Геофизиков в г. Тарко-Сале., вскоре между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подсудимый нанес своему знакомому множественные удары в область головы и лица. От полученных травм потерпевший скончался», — говорится в сообщении прокуратуры.

Суд над вахтовиком проходил с участием присяжных, где он свою вину не признал и просил оправдать его. Коллегия присяжных признала его виновным, но заслуживающим снисхождения. Обвиненный был приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также с него взыскали три млн рублей и 125 тыс. для оплаты погребения.

Ранее URA.RU сообщало о вахтовике, который в Новом Уренгое обокрал коллег и изнасиловал жительницу города. Житель Кубани на данный момент находится под стражей и ожидает суда.

Обновлено 10:30 (уральское время): «По данным следствия и суда, в городе Тарко-Сале 2 марта 2021 года в ночное время между двумя рабочими-вахтовиками, являвшимися соседями по комнате в общежитии, возник конфликт, в ходе которого 43-летний мужчина избил потерпевшего. По заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти рабочего стала закрытая черепно-мозговая травма», — как говорится в сообщении СКР ЯНАО, вахтовик приехал и города Нягань (ХМАО) и уже привлекался к уголовной ответственности по аналогичной статье (ч. 4 ст. 111 УК РФ).