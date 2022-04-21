Махонин договорился о запуске в Пермском крае новых производств

Махонин встретился с главой «Газпром межрегионгаз» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с главой группы компаний «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым в Санкт-Петербурге в рамках рабочего визита. Они обсудили реализацию программы развития газификации в регионе на до 2025 года, в том числе открытие новых производств. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Участники встречи рассмотрели возможность строительства в Пермском крае новых отечественных предприятий по изготовлению импортозамещающего оборудования для строительства газопроводов. Предполагается, что компании будут производить полиэтиленовые трубы разного диаметра и регуляторы давления газа», — пояснили в пресс-службе.

Стоит отметить, что Пермский край находится в лидерах по количеству собранных заявок на догазификацию. От жителей принято более 24 тысяч обращений, заключено около 17 тысяч договоров. Прием заявок, заключение договоров и строительство сетей для ускоренного подключения домов продолжаются.

Российские компании разрабатывают собственные технологии взамен ушедших из РФ иностранных компаний. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением: к примеру, они создают аналоги западных лекарств, при этом планируя полностью закрыть потребность в инсулине. Петербургская фармацевтическая компания «Герофарм» в течение полутора-двух месяцев нарастит объемы производства инсулина до 100% от необходимого российскому рынку.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края попросил у главы Минпромторга РФ поддержать край в вопросах импортозамещения. Он предложил изыскивать деньги на разработки и испытания в нефтяной промышленности.

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