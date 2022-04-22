В Минобороны РФ обвинили Госдеп в создании фейка о Мариуполе

Госдеп США распространяет фейк о том, что националисты якобы сохраняют контроль над Мариуполем. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ.
«Натужные попытки спикера Госдепартамента США привычно врать о якобы сохранении нацистским отребьем контроля над Мариуполем — фейк и прямое пособничество террористам на высоком государственном уровне. Госдеп привычно дезинформирует своих собственных граждан, да и всех остальных. Все остатки украинских нацистов вместе с иностранными наемниками из США и европейских стран надежно заблокированы на территории комбината „Азовсталь“», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о полном взятии Мариуполя.
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