Банк «Тинькофф» сменит название после слов Тинькова про Украину

Банк «Тинькофф» проведет ребрендинг и сменит свое название. Об этом сообщается в официальном telegram-канале банка.
«В 2022 году Тинькофф проведет ребрендинг и откажется от использования старого бренда. Компания давно готовилась к этому шагу, и последние события сделали это решение еще более актуальным. Тинькофф уже давно перерос первоначальный смысл „именного“ бренда. Мы делаем новый шаг и двигаемся дальше: ради счастья 20 миллионов своих клиентов мы принимаем решение оставить бренд Тинькофф для истории и продолжаем развивать лучшие финансовые продукты и сервисы на российском рынке под новым ярким брендом», — говорится в сообщении банка.
Ранее основатель банка Олег Тиньков высказался против специальной операции на Украине. После этого в банке сообщили, что Тиньков не принимает решений в компании. По словам представителя банка, бизнесмен давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья.
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Банк «Тинькофф» проведет ребрендинг и сменит свое название. Об этом сообщается в официальном telegram-канале банка. «В 2022 году Тинькофф проведет ребрендинг и откажется от использования старого бренда. Компания давно готовилась к этому шагу, и последние события сделали это решение еще более актуальным. Тинькофф уже давно перерос первоначальный смысл „именного“ бренда. Мы делаем новый шаг и двигаемся дальше: ради счастья 20 миллионов своих клиентов мы принимаем решение оставить бренд Тинькофф для истории и продолжаем развивать лучшие финансовые продукты и сервисы на российском рынке под новым ярким брендом», — говорится в сообщении банка. Ранее основатель банка Олег Тиньков высказался против специальной операции на Украине. После этого в банке сообщили, что Тиньков не принимает решений в компании. По словам представителя банка, бизнесмен давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья.