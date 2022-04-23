Минобороны РФ: США намерены применить оружие массового поражения

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, украина, мариуполь, война, гуманитарная катастрофа, СВО, специальная военная операция
Одним из сценариев провокаций может быть открытое применение оружия массового поражения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы США готовятся к применению химического или тактического ядерного оружия с целью обвинения в этом российских военных. По данным Минобороны России, данный план разработан как реакция на успехи России в проведении спецоперации на Украине.

«Министерство обороны России располагает сведениями о подготовке Соединенными Штатами Америки провокаций с целью обвинения российских Вооруженных Сил в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия. Этот план уже разработан и является реакцией на успехи России в проведении специальной военной операции», — сообщили в Минобороны.

Также в ведомстве уточнили, что для обвинения РФ планируется использовать три варианта сценариев.

  • «Постановочный инцидент под чужим флагом», который в министерстве назвали наиболее вероятным;
  • «Максимально скрытное применение ОМП в малых объемах». Это будет сделано для подавления воли и способности сопротивлению;
  • «Открытое применение ОМУ на поле боя». Выбор падет на него только в случае неспособности добиться успеха обычными видами вооружений.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ. В Минобороны РФ уже опровергали фейки со стороны вооруженных сил Украины о потерях.

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Вооруженные силы США готовятся к применению химического или тактического ядерного оружия с целью обвинения в этом российских военных. По данным Минобороны России, данный план разработан как реакция на успехи России в проведении спецоперации на Украине. «Министерство обороны России располагает сведениями о подготовке Соединенными Штатами Америки провокаций с целью обвинения российских Вооруженных Сил в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия. Этот план уже разработан и является реакцией на успехи России в проведении специальной военной операции», — сообщили в Минобороны. Также в ведомстве уточнили, что для обвинения РФ планируется использовать три варианта сценариев. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ. В Минобороны РФ уже опровергали фейки со стороны вооруженных сил Украины о потерях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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