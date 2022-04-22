22 апреля 2022
21 апреля 2022

В Тюмени отремонтируют первый в России ковидный обсерватор

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция городских рынков. Курган , фасад здания, центральный рынок, ремонт, реконструкция
В Тюмени проведут капитальный ремонт санатория «Градостроитель» Фото:

В Тюмени отремонтируют первый российский обсерватор для больных коронавирусом «Градостроитель». Работы проведут за счет средств из регионального бюджета и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области. Об этом сообщается на сайте Госзакупок.

«Подготовка проектной документации по объекту капитального ремонта сетей связи зданий ГАУЗ ТО ЛРЦ „Градостроитель“ — 2 061 530 рублей. Выполнение инженерных изысканий кровли и фасада — 1 196 870 рублей. Ограждение территории — 1 740 060 рублей», — говорится в описании закупок.

Помимо прочего, около 8 млн рублей будет потрачено на ремонт комнат в лечебно-реабилитационном центре. На данный момент опубликованы закупки на работы на третьем, четвертом этажах и в столовой. Также отмечается, что будет закуплена новая мебель на сумму более 4,9 млн рублей. Агентство направило запрос в учреждение «Градостроитель».

Ранее URA.RU писало о том, что на базе тюменского санатория «Градостроитель» был открыт первый в стране моногоспиталь для пациентов с коронавирусом. В феврале 2020 года там разместили россиян и граждан СНГ, эвакуированных из китайского Уханя. На данный момент обсерватор на базе «Градостроителя» официально прекратил работу. Все пациенты моногоспиталя завершили лечение.

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В Тюмени отремонтируют первый российский обсерватор для больных коронавирусом «Градостроитель». Работы проведут за счет средств из регионального бюджета и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области. Об этом сообщается на сайте Госзакупок. «Подготовка проектной документации по объекту капитального ремонта сетей связи зданий ГАУЗ ТО ЛРЦ „Градостроитель“ — 2 061 530 рублей. Выполнение инженерных изысканий кровли и фасада — 1 196 870 рублей. Ограждение территории — 1 740 060 рублей», — говорится в описании закупок. Помимо прочего, около 8 млн рублей будет потрачено на ремонт комнат в лечебно-реабилитационном центре. На данный момент опубликованы закупки на работы на третьем, четвертом этажах и в столовой. Также отмечается, что будет закуплена новая мебель на сумму более 4,9 млн рублей. Агентство направило запрос в учреждение «Градостроитель». Ранее URA.RU писало о том, что на базе тюменского санатория «Градостроитель» был открыт первый в стране моногоспиталь для пациентов с коронавирусом. В феврале 2020 года там разместили россиян и граждан СНГ, эвакуированных из китайского Уханя. На данный момент обсерватор на базе «Градостроителя» официально прекратил работу. Все пациенты моногоспиталя завершили лечение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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