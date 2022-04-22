Житель курганской области срубил деревья на 870 тысяч рублей

Ущерб от вырубки оценили в 870 тысяч рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Шатровском районе (Курганская область) местный житель незаконно вырубал деревья. Ущерб составил 870 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«В результате проведенных полицейскими мероприятий, было установлено лицо, незаконно спилившее 66 берез и 14 осин. Ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 49-летний местный житель, зная, что ведет рубку за пределами отведенного по закону участка, выпилил деревьев на общую сумму свыше 870 тысяч рублей», — написано в сообщении.

Незаконную вырубку обнаружили работники ТО «Шатровское лесничество» еще в начале апреля. О месте незаконной рубки специалисты сообщили в полицию. На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3. ст. 260 УК РФ. За незаконную рубку леса мужчине грозит до семи лет лишение свободы.

Ранее URA.RU сообщало о предпринимателе из Тюмени, который незаконно вывозил лес через Курганскую область в Казахстан. Сейчас на него составлено пять уголовных дел в обвинении в крупной контрабанде.