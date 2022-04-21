Мужчина вывез в Казахстан по поддельным документам 525 куб.м древесины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Петуховский районный суд Курганской области переданы материалы пяти уголовных дел в отношении тюменского предпринимателя, которого обвиняют в крупной контрабанде леса в Казахстан. Обвинительное заключение утверждено Курганской транспортной прокуратурой, сообщили URA.RU в пресс-службе Тюменской таможни.

«Сотрудники Тюменской таможни выявили факты контрабанды стратегически важных ресурсов. Подозреваемым оказался индивидуальный предприниматель из Тюменской области. Операция проходила совместно с Погрануправлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям», — рассказали в ведомстве.

По данным таможни, мужчина вывез через Государственную границу в Казахстан по подложным фитосанитарным сертификатам 525 куб.м древесины хвойных пород. По фактам незаконного вывоза из РФ стратегически важных ресурсов в крупном размере возбуждено пять уголовных дел по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет со штрафом до миллиона рублей.

Расследованием дел занимался Тюменский следственный отдел на транспорте Центрального МСУТ СК России. Ранее URA.RU сообщало, что тюменский предприниматель перевозил лесоматериалы через границу в Казахстан с декабря 2018 года по март 2020 года. Факты нарушения закона выявили на пограничном пункте в Курганской области. Ущерб, по версии следствия, превысил 3,2 млн рублей.

Предпринимателя обвинили в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере Фото предоставлено пресс-службой Тюменской таможни

Предприниматель вывозили лес в Казахстан с 2018 по 2020 годы Фото предоставлено пресс-службой Тюменской таможни

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