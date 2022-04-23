Рогозин назвал причину для начала третьей мировой войны

23 апреля 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

США уже разработали и приняли на вооружение противоспутниковое оружие, заявил Дмитрий Рогозин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Использование противоспутникового оружия может послужить поводом для начала третьей мировой войны. Такое мнение высказал глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24». «Не стоит верить представителям США, которые призывают установить мораторий на проведение испытаний противоспутникового оружия. Штаты уже провели необходимые испытания и завершили их, приняли такие системы на вооружение и теперь изображают из себя голубя мира. Надо иметь в виду, что разрушение чужого космического аппарата — это третья мировая война. То есть это casus belli однозначно совершенно», — сказал Рогозин. По словам главы «Роскосмоса», Россия и Китай разработали договор о запрете выведения оружия в космос, однако США его игнорируют. «Вместо того, чтобы ответить на эти предложения, делают нелепые заявления», — заявил Рогозин. Ранее глава «Роскосмоса» анонсировал создание противоспутникового оружия в России. По словам Рогозина, оно необходимо в современном мире. После этого вице-президент США Камала Харрис заявила, что Америка отказалась от испытаний такого оружия, пишет «Национальная служба новостей». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Использование противоспутникового оружия может послужить поводом для начала третьей мировой войны. Такое мнение высказал глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24». «Не стоит верить представителям США, которые призывают установить мораторий на проведение испытаний противоспутникового оружия. Штаты уже провели необходимые испытания и завершили их, приняли такие системы на вооружение и теперь изображают из себя голубя мира. Надо иметь в виду, что разрушение чужого космического аппарата — это третья мировая война. То есть это casus belli однозначно совершенно», — сказал Рогозин. По словам главы «Роскосмоса», Россия и Китай разработали договор о запрете выведения оружия в космос, однако США его игнорируют. «Вместо того, чтобы ответить на эти предложения, делают нелепые заявления», — заявил Рогозин. Ранее глава «Роскосмоса» анонсировал создание противоспутникового оружия в России. По словам Рогозина, оно необходимо в современном мире. После этого вице-президент США Камала Харрис заявила, что Америка отказалась от испытаний такого оружия, пишет «Национальная служба новостей».