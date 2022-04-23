В Подмосковье загорелся дом губернатора Московской области Андрея Воробьева. Площадь возгорания составляет 50 квадратных метров.
«Дом губернатора Подмосковья Андрея Воробьева загорелся в Одинцово. Площадь возгорания — 50 квадратных метров», — сообщает telegram-канала 112.
Отмечается, что пожарные пытаются справиться с огнем. Возгорание произошло на чердаке технического помещения. Других подробностей пока нет.
Воробьев стал губернатором Московской области в сентябре 2013 года. Почти год до этого, с 8 ноября 2012 года, он руководил Подмосковьем в статусе исполняющего обязанности.
Обновлено в 19.36:
В распоряжении Пятого канала оказались кадры с места пожара в доме губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. По данным телеканала, загоревшийся дом находится в элитном поселке Барвиха.
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В Подмосковье загорелся дом губернатора Московской области Андрея Воробьева. Площадь возгорания составляет 50 квадратных метров. «Дом губернатора Подмосковья Андрея Воробьева загорелся в Одинцово. Площадь возгорания — 50 квадратных метров», — сообщает telegram-канала 112. Отмечается, что пожарные пытаются справиться с огнем. Возгорание произошло на чердаке технического помещения. Других подробностей пока нет. Воробьев стал губернатором Московской области в сентябре 2013 года. Почти год до этого, с 8 ноября 2012 года, он руководил Подмосковьем в статусе исполняющего обязанности. Обновлено в 19.36: В распоряжении Пятого канала оказались кадры с места пожара в доме губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. По данным телеканала, загоревшийся дом находится в элитном поселке Барвиха.