СМИ: в Подмосковье загорелся дом губернатора Воробьева. Видео

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Совещание-семинар Президиума Госсовета. Москва, воробьев андрей
Дом губернатора Московской области Андрея Воробьева в Одинцово загорелся Фото:

В Подмосковье загорелся дом губернатора Московской области Андрея Воробьева. Площадь возгорания составляет 50 квадратных метров.

«Дом губернатора Подмосковья Андрея Воробьева загорелся в Одинцово. Площадь возгорания — 50 квадратных метров», — сообщает telegram-канала 112.

Отмечается, что пожарные пытаются справиться с огнем. Возгорание произошло на чердаке технического помещения. Других подробностей пока нет.

Воробьев стал губернатором Московской области в сентябре 2013 года. Почти год до этого, с 8 ноября 2012 года, он руководил Подмосковьем в статусе исполняющего обязанности.

Обновлено в 19.36:

В распоряжении Пятого канала оказались кадры с места пожара в доме губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. По данным телеканала, загоревшийся дом находится в элитном поселке Барвиха.

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В Подмосковье загорелся дом губернатора Московской области Андрея Воробьева. Площадь возгорания составляет 50 квадратных метров. «Дом губернатора Подмосковья Андрея Воробьева загорелся в Одинцово. Площадь возгорания — 50 квадратных метров», — сообщает telegram-канала 112. Отмечается, что пожарные пытаются справиться с огнем. Возгорание произошло на чердаке технического помещения. Других подробностей пока нет. Воробьев стал губернатором Московской области в сентябре 2013 года. Почти год до этого, с 8 ноября 2012 года, он руководил Подмосковьем в статусе исполняющего обязанности. Обновлено в 19.36: В распоряжении Пятого канала оказались кадры с места пожара в доме губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. По данным телеканала, загоревшийся дом находится в элитном поселке Барвиха.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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