В МЧС сообщили об ограничениях для любителей шашлыков

Территория вокруг мангала для шашлыка должна быть очищена в радиусе двух метров. Об этом сообщили в МЧС.
«Жарить шашлыки на дачном участке можно, но обязательно с соблюдением мер безопасности. Территория вокруг должна быть очищена в двухметровом радиусе. От построек на дачном участке мангал или печь должны располагаться как минимум в пяти метрах, а расстояние до ближайших лиственных деревьев должно быть не менее 30 метров», — передает РИА «Новости» сообщение МЧС.
Ранее депутат Госдумы РФ, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин сообщил, что за нарушение техники безопасности при жарке шашлыка могут грозить штрафы. Так, за приготовление шашлыков на даче можно быть оштрафованным на 2-3 тысячи рублей, если мангал стоит ближе пяти метров к дому и двух метров к забору или беседке.
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Территория вокруг мангала для шашлыка должна быть очищена в радиусе двух метров. Об этом сообщили в МЧС. «Жарить шашлыки на дачном участке можно, но обязательно с соблюдением мер безопасности. Территория вокруг должна быть очищена в двухметровом радиусе. От построек на дачном участке мангал или печь должны располагаться как минимум в пяти метрах, а расстояние до ближайших лиственных деревьев должно быть не менее 30 метров», — передает РИА «Новости» сообщение МЧС. Ранее депутат Госдумы РФ, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин сообщил, что за нарушение техники безопасности при жарке шашлыка могут грозить штрафы. Так, за приготовление шашлыков на даче можно быть оштрафованным на 2-3 тысячи рублей, если мангал стоит ближе пяти метров к дому и двух метров к забору или беседке.