Российская актриса обвинила украинцев в своем избиении в Италии

Российская актриса Агния Мищенко-Бродская (Дарья Мищенко) обвинила украинских беженцев в своем избиении в Италии. Видеозапись доступна к просмотру в telegram-канале «Известий».
«Я хочу вас спросить украинцы <…> Что я вам сделала плохого?», — сказала на видеозаписи плачущая 42-летняя актриса Агния Мищенко-Бродская. Также отмечено, что она уже обратилась в правоохранительные органы с соответствующим заявлением — «побои сняты, так что пусть разбираются», — сказала пострадавшая.
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Российская актриса Агния Мищенко-Бродская (Дарья Мищенко) обвинила украинских беженцев в своем избиении в Италии. Видеозапись доступна к просмотру в telegram-канале «Известий». «Я хочу вас спросить украинцы <…> Что я вам сделала плохого?», — сказала на видеозаписи плачущая 42-летняя актриса Агния Мищенко-Бродская. Также отмечено, что она уже обратилась в правоохранительные органы с соответствующим заявлением — «побои сняты, так что пусть разбираются», — сказала пострадавшая. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также защита жителей Донбасса. После начала спецоперации россиян начали притеснять за рубежом. Например, депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Эдгар Найок рассказал, что в Германии граждане российского происхождения подвергаются нападкам.