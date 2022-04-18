Депутат Бундестага заявил о жестком давлении на россиян в ФРГ

18 апреля 2022 в 19:43 Размер текста - 17 +

В Германии вступились за россиян, на которых совершаются нападки за рубежом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Граждане российского происхождения подвергаются нападкам в Германии, хотя страна считает себя либеральной, заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Эдгар Найок. Он указал на несправедливость такого отношения, так как эти люди не несут ответственность за ситуацию на Украине. «В последние недели я получаю все больше и больше писем от граждан российского происхождения. С начала войны в Украине они подвергаются жесткому давлению. Они открыто исключаются, подвергаются стигматизации и нападкам. На них возлагается совместная ответственность за то, на что они сами никак не могут повлиять, не говоря уже о том, чтобы взять на себя ответственность. Все это происходит в нашей Германии, которая при этом считает себя либеральной и открытой миру», — заявил Найок в обращении к согражданам, которое опубликовано на youtube-канале партии. Он также напомнил, что корпорация Meta (запрещена и признана экстремистом в РФ) считает приемлемым призывать к насилию и убийству русских. По его словам, это способствует распространению русофобии. Депутат призвал не допустить распространения человеконенавистничества с помощью соцсетей. Найок добавил, что негативное отношение к русским также может формироваться из-за одностороннего освещения событий на Украине. В частности, политик вспомнил события в Буче. Он отметил, что нельзя терять разум и делать поспешные выводы в поиске виноватых. Ранее украинские СМИ распространили видео с трупами в украинском городе Буча, обвинив в убийстве мирных жителей российских солдат. В Минобороны РФ назвали его инсценировкой. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также защита жителей Донбасса. После начала спецоперации россиян начали притеснять за рубежом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Граждане российского происхождения подвергаются нападкам в Германии, хотя страна считает себя либеральной, заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Эдгар Найок. Он указал на несправедливость такого отношения, так как эти люди не несут ответственность за ситуацию на Украине. «В последние недели я получаю все больше и больше писем от граждан российского происхождения. С начала войны в Украине они подвергаются жесткому давлению. Они открыто исключаются, подвергаются стигматизации и нападкам. На них возлагается совместная ответственность за то, на что они сами никак не могут повлиять, не говоря уже о том, чтобы взять на себя ответственность. Все это происходит в нашей Германии, которая при этом считает себя либеральной и открытой миру», — заявил Найок в обращении к согражданам, которое опубликовано на youtube-канале партии. Он также напомнил, что корпорация Meta (запрещена и признана экстремистом в РФ) считает приемлемым призывать к насилию и убийству русских. По его словам, это способствует распространению русофобии. Депутат призвал не допустить распространения человеконенавистничества с помощью соцсетей. Найок добавил, что негативное отношение к русским также может формироваться из-за одностороннего освещения событий на Украине. В частности, политик вспомнил события в Буче. Он отметил, что нельзя терять разум и делать поспешные выводы в поиске виноватых. Ранее украинские СМИ распространили видео с трупами в украинском городе Буча, обвинив в убийстве мирных жителей российских солдат. В Минобороны РФ назвали его инсценировкой. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также защита жителей Донбасса. После начала спецоперации россиян начали притеснять за рубежом.