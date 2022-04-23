Более 5 тысяч жителей Кургана выбирают экстрим и экологию

На момент публикации за территории, которые по мнению граждан должны быть обустроены в 2023 году, проголосовало свыше 5 тысяч жителей Кургана и Шадринска. На лидирующих позициях — площадка для экстремальных видов спорта и экотропа, такие данные опубликован на странице официального сообщества «ВКонтакте» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Кургане.
«Лидером голосования на сегодня является площадка для экстремальных видов спорта в Заозерном (почти 1000 голосов). На втором месте идет экотропа в Рябково (почти 800 голосов). На третьем месте — береговая территория озера Новосеверное», — написано на стене сообщества.
В Шадринске лидирует общественная территория в поселке Осеево, здесь может появиться новая спортивная площадка с тренажерами, игровая — для детей, 4 спортивных и зона для отдыха.
Организаторы подчеркивают, что голосование в Курганской области по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» будет проходить на протяжении семи недель, вплоть до 30 мая.
На момент публикации за территории, которые по мнению граждан должны быть обустроены в 2023 году, проголосовало свыше 5 тысяч жителей Кургана и Шадринска. На лидирующих позициях — площадка для экстремальных видов спорта и экотропа, такие данные опубликован на странице официального сообщества «ВКонтакте» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Кургане. «Лидером голосования на сегодня является площадка для экстремальных видов спорта в Заозерном (почти 1000 голосов). На втором месте идет экотропа в Рябково (почти 800 голосов). На третьем месте — береговая территория озера Новосеверное», — написано на стене сообщества. В Шадринске лидирует общественная территория в поселке Осеево, здесь может появиться новая спортивная площадка с тренажерами, игровая — для детей, 4 спортивных и зона для отдыха. Организаторы подчеркивают, что голосование в Курганской области по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» будет проходить на протяжении семи недель, вплоть до 30 мая.