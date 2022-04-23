Более 5 тысяч жителей Кургана выбирают экстрим и экологию

В числе лидеров три проекта — экстрим-парк, экотропа и береговая территория Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На момент публикации за территории, которые по мнению граждан должны быть обустроены в 2023 году, проголосовало свыше 5 тысяч жителей Кургана и Шадринска. На лидирующих позициях — площадка для экстремальных видов спорта и экотропа, такие данные опубликован на странице официального сообщества «ВКонтакте» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Кургане.

«Лидером голосования на сегодня является площадка для экстремальных видов спорта в Заозерном (почти 1000 голосов). На втором месте идет экотропа в Рябково (почти 800 голосов). На третьем месте — береговая территория озера Новосеверное», — написано на стене сообщества.

В Шадринске лидирует общественная территория в поселке Осеево, здесь может появиться новая спортивная площадка с тренажерами, игровая — для детей, 4 спортивных и зона для отдыха.

Организаторы подчеркивают, что голосование в Курганской области по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» будет проходить на протяжении семи недель, вплоть до 30 мая.