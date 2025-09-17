Смородина, малина, крыжовник: обрезаем ягодные кустарники осенью

Обрезка ягодных кустарников — один из важнейших этапов ухода за растениями. От качества и техники работы с секатором зависит здоровье кустарника и количество урожая. Рассказываем, как правильно проводить обрезку, какими инструментами пользоваться и какие растения требуют особого ухода после этих работ.
Зачем обрезать ягодные кустарники осенью
Обрезка плодовых кустарников осенью нужна для подготовки растений к зиме и обеспечения обильного урожая в будущем сезоне, сообщили в Россельхознадзоре. С помощью обрезки проводится очистка от больных, поломанных и засохших ветвей и побегов. Также формируется правильная крона, а это важно для стимулирования роста побегов. После обрезки снижается риск поломки кустарника под тяжестью снега зимой.
«Осенью кустарники легче переносят обрезку, так как готовятся к состоянию покоя. Кроме того, осенью удобнее проводить эти операции, так как „скелеты“ крон без листьев отчетливо видны», — говорится в сообщении ведомства.
Какие ягодные кустарники нужно обрезать
К плодовым кустарникам относятся смородина, малина, крыжовник, ежевика, облепиха. Эти растения нуждаются в осенней обрезке, чтобы получить богатый и здоровый урожай на следующий год.
Сроки обрезки ягодных кустарников осенью
Обрезку ягодных кустарников осенью проводят после листопада и до наступления морозов, сообщили в Россельхознадзоре. В зависимости от региона точные сроки могут быть разными:
- юг России — до ноября;
- Москва и Подмосковье — до середины октября;
- Сибирь — до начала октября, в конце сентября.
Как правильно обрезать крыжовник, смородину и малину
По данным Россельхознадзора, при обрезке любого кустарника необходимо удалять развилки ветвей. В таких местах при обильном урожае может происходить поломка побега. «В процессе работы вырезают все расположенные внизу ветви и те, что направлены в стороны. Внутри куста слегка укорачивают верхушки. В результате правильной обрезки кустарник приобретает чашевидную форму», — сообщили специалисты.
Подробная инструкция
Перед обрезкой нужно осмотреть куст, чтобы найти слабые, сухие, старые или пораженные ветки. Важно обратить внимание на то, какие побеги растут внутрь, касаются земли или переплетаются. Далее секатором удаляются больные, сухие и поврежденные побеги. Их нужно срезать до основания, не оставляя пеньков. Старые (непродуктивные ветви) срезают у самого основания. Их легко отличить от остальных по толстой, темной коре. Также следует слегка укоротить верхушки, чтобы простимулировать рост боковых веток и образование цветочных почек.
Какие инструменты используют при обрезке кустарников
Для обрезки кустарников осенью используют острый инструмент. Для веток разной толщины необходимы разные инструменты:
- Садовый нож — для тонких ветвей.
- Секатор (с лезвием с одной или с двух сторон) — для средних ветвей.
- Сучкорез — для толстых ветвей и труднодоступных побегов.
Что делать после обрезки ягодных кустарников
После обрезки кустарников важно предотвратить проникновение инфекций. Для этого в Россельхознадзоре рекомендуют обработать крупные места срезов садовым варом. В его состав могут входить различные компоненты: смола, воск, парафин, растительные масла, канифоль и антисептики.
«Все обрезанные ветви необходимо собрать и сжечь, так как они могут распространять заболевания или стать убежищем для вредителей. В случае, если почва недостаточно увлажнена, следует провести умеренный полив», — говорится в сообщении.
Для укрепления корневой системы и повышения устойчивости к низким температурам осенью рекомендуется внести калийно-фосфорные удобрения. Приствольную зону следует замульчировать слоем перепревшего компоста или торфа толщиной 5–7 см. По данным специалистов, это обеспечит защиту корней от промерзания и дополнительно обогатит почву питательными веществами.
Чем опрыскать кустарники после обрезки
После обрезки при подготовке кустарников к зимовке в Россельхознадзоре рекомендуют провести искореняющую обработку против болезней и вредителей.
Рецепт раствора: на 10 литров воды 700 грамм мочевины.
«Благодаря искореняющей обработке листья быстрее опадут с кустарника и будут лучше разлагаться. В таких условиях патогенная микрофлора не сможет в дальнейшем развиваться и погибнет», — сообщили в ведомстве.
Почему малине нужен особый уход после обрезки
«Особого внимания к себе осенью требует малина. Для успешной зимовки кустов рекомендуется за некоторое время до наступления заморозков подвязывать верхушки растений, закрепляя их у основания побегов соседних кустов», — уточнили в ведомстве.
Процедуру необходимо выполнять при положительных температурах, чтобы избежать повреждения побегов. Ветки аккуратно пригибают к почве и фиксируют с использованием прочной нити или веревки.
Кроме того, специалисты рекомендует замульчировать и хорошо полить почву малины. «Малина считается самым требовательным к питанию кустарником в наших садах. Осенью после обрезки под куст лучше вносить хорошо перепревший компост или навоз», — рассказали эксперты.
