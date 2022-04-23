Жители Изюма рассказали об обстрелах ВСУ по гражданским

Украинские военные в Изюме (Харьковская область) наносят удары по мирным жителям. Об этом рассказали две жительницы, которые покинули город.
«Украинцы сейчас лупят. Украинцы», — сказала женщина по имени Инна, сообщает РИА «Новости». Она поблагодарила россиян за гуманитарную помощь, которая, по ее словам была жизненно необходима для ее двухнедельного ребенка.
«Украинцы стреляли все время по Изюму. Во все дома», — подтвердила другая женщина. По ее словам, обстрелы продолжаются до сих пор.
Ранее сообщалось, что украинские националисты не позволяли мирным жителям Мариуполя (Донецкая область Украины) покидать подвалы. Они угрожали им расстрелом и использовали их как живой щит.
Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.
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Украинские военные в Изюме (Харьковская область) наносят удары по мирным жителям. Об этом рассказали две жительницы, которые покинули город. «Украинцы сейчас лупят. Украинцы», — сказала женщина по имени Инна, сообщает РИА «Новости». Она поблагодарила россиян за гуманитарную помощь, которая, по ее словам была жизненно необходима для ее двухнедельного ребенка. «Украинцы стреляли все время по Изюму. Во все дома», — подтвердила другая женщина. По ее словам, обстрелы продолжаются до сих пор. Ранее сообщалось, что украинские националисты не позволяли мирным жителям Мариуполя (Донецкая область Украины) покидать подвалы. Они угрожали им расстрелом и использовали их как живой щит. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.