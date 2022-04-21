Националисты не позволяли мирным жителям покидать подвалы и отбирали у них еду Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские националисты не позволяли мирным жителям Мариуполя покидать подвалы, угрожали им расстрелом и использовали их как живой щит. Об этом рассказали гражданские, которые смогли вырваться из-под контроля боевиков после того, как российские войска открыли гуманитарный коридор из комбината «Азовсталь». Националисты также отбирали у мирных жителей драгоценности, еду и вещи.

«Были угрозы. Они пришли вещи взять, соседи их не пустили. Они сказали: „Проваливай отсюда! А то сейчас с автомата“. Кричали через дверь», — цитирует жительницу Мариуполя Наталью Афонину Пятый канал.

Гражданским приходилось ночью бегать в соседнюю школу, чтобы приготовить еду на костре и добыть еду, сообщила Вера Чеботько. Националисты отбирали у жителей Мариуполя провизию и ценные вещи. «У дочки золото забрали, цепочку, серебро все. И продукты наши забрали», — сообщила Валентина Вовк.

Жители Мариуполя тайком от националистов слушали русское радио — так они узнали об начале режима тишины у «Азовстали» и открытии гуманитарных коридоров. При этом, по данным Минобороны РФ, боевики отказались сложить оружие и покинуть территорию завода.

«Которые позавчера к нам в подвал приходили были — они неадекватные были. Я у них спросила: „Вам предложили сдаться, вы будете сдаваться?“. Они посмеялись», — рассказывает жительница Мариуполя Лариса.

Минобороны РФ сообщило, что российская армия полностью зачистила городскую территорию Мариуполя в рамках спецоперации РФ на Украине. Так, по данным военного ведомства, народная милиция ДНР освободила металлургический комбинат имени Ильича. На территории завода укрывались отряды националистов. Оставшиеся боевики забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Также там находятся иностранные наемники. В Минобороны РФ предложили националистам сложить оружие и сдаться, однако они не приняли это предложение. После президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обменять боевиков, оставшихся на заводе, на российских военных.

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