СМИ: санкции против России стали проблемой для французских портов

24 апреля 2022 в 06:56 Размер текста - 17 +

Антироссийские санкции стали проблемой для французских портов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В портах Франции длительное время сохраняются заблокированными грузовые суда, принадлежащие россиянам, находящимся под санкциями. При этом местные власти, за свой счет перемещают их внутри гаваней, передает телеканал France 2. Сообщается, что в портовом городе Сен-Мало в Бретани находится судно длиной в 141 метр, которое едва помещается у причала. Поэтому его приходится постоянно перемещать, чтобы освобождать места другим кораблям. Вице-председатель регионального совета Бретани Стефан Перрен считает, что чем дольше продлится простой, тем больше будет передвижений, на которые тратятся большие деньги. — «Даже если кажется, что это всего лишь крошечные перемещения в порту, на них каждый раз уходит много денег», — заявил он. Телеканал France 2 сообщает, что на одно из судов уже потратили примерно 50 тысяч евро. При этом большую часть расходов взяла на себя Бретань, теперь она требует поддержки государства Из-за блокады грузовых судов без работы сидят и российские моряки. При этом их банковские карты остаются заблокированными во Франции, сообщил телеканалу работник профсоюза. Россия проводит на Украине специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После этого США и страны Запада усилили санкционное давление на Россию. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора. Недавно США ввели новый пакет санкций против россиян и компаний, которые способствуют российским властям в обходе ранее введенных ограничений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В портах Франции длительное время сохраняются заблокированными грузовые суда, принадлежащие россиянам, находящимся под санкциями. При этом местные власти, за свой счет перемещают их внутри гаваней, передает телеканал France 2. Сообщается, что в портовом городе Сен-Мало в Бретани находится судно длиной в 141 метр, которое едва помещается у причала. Поэтому его приходится постоянно перемещать, чтобы освобождать места другим кораблям. Вице-председатель регионального совета Бретани Стефан Перрен считает, что чем дольше продлится простой, тем больше будет передвижений, на которые тратятся большие деньги. — «Даже если кажется, что это всего лишь крошечные перемещения в порту, на них каждый раз уходит много денег», — заявил он. Телеканал France 2 сообщает, что на одно из судов уже потратили примерно 50 тысяч евро. При этом большую часть расходов взяла на себя Бретань, теперь она требует поддержки государства Из-за блокады грузовых судов без работы сидят и российские моряки. При этом их банковские карты остаются заблокированными во Франции, сообщил телеканалу работник профсоюза. Россия проводит на Украине специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После этого США и страны Запада усилили санкционное давление на Россию. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора. Недавно США ввели новый пакет санкций против россиян и компаний, которые способствуют российским властям в обходе ранее введенных ограничений.