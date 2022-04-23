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В Тюмени задержали мужчину, который ехал в храм освящать яйца

© Служба новостей «URA.RU»
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ДПС, ГАИ, ГИБДД. Челябинск, гаи, полиция, проблесковый маячок, гибдд, дпс
Сотрудники ГИБДД задержали пьяного мужчину в Тюмени, который хотел ночью освятить яйца Фото:

В пасхальную ночь сотрудники тюменской Госавтоинспекции задержали пьяного 36-летнего водителя, который ехал в храм, чтобы освятить яйца. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

«Во втором часу ночи инспекторы полка ДПС ГИБДД на ул. Республики,39 в Тюмени задержали 36-летнего водителя на автомобиле BMW. Показания алкотестера составили 1, 24 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В таком состоянии ехал в храм на ул. Семакова освятить яйца», — сообщает ведомство.

Ранее URA.RU рассказывало, как другой тюменец устроил ДТП, а после этого забрал машину пострадавшей и пытался скрыться. Для задержания полицейским пришлось применить табельной оружие.

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В пасхальную ночь сотрудники тюменской Госавтоинспекции задержали пьяного 36-летнего водителя, который ехал в храм, чтобы освятить яйца. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области. «Во втором часу ночи инспекторы полка ДПС ГИБДД на ул. Республики,39 в Тюмени задержали 36-летнего водителя на автомобиле BMW. Показания алкотестера составили 1, 24 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В таком состоянии ехал в храм на ул. Семакова освятить яйца», — сообщает ведомство. Ранее URA.RU рассказывало, как другой тюменец устроил ДТП, а после этого забрал машину пострадавшей и пытался скрыться. Для задержания полицейским пришлось применить табельной оружие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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