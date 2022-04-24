Путин обратился к россиянам в Пасху

Президент РФ поздравил жителей страны с православным праздником Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с православным праздником Пасхи. Речь главы государства опубликована на сайте президента РФ.

«Этот великий праздник объединяет православных христиан, всех граждан России, отмечающих Воскресение Христово, вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей, пробуждает в людях самые светлые чувства, веру в торжество жизни, добра и справедливости», — сказал российский лидер. Президент особо отметил значимость благотворительной деятельности христианских религиозных организаций, направленной на оказание помощи тем, кто нуждается в поддержке «в наше сложное время».

Сегодня, 24 апреля 2022, православные христиане отмечают День святой Пасхи. Группы российских паломников уже приняли Святой огонь на богослужении в храме Гроба Господня в Иерусалиме из рук патриарха Феофила и доставили его в российские города. Так, например, в Екатеринбург впервые за три года привезли святыню напрямую из Иерусалима, ранее в городе отменяли крестный ход из-за пандемии COVID-19.