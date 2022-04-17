17 апреля 2022
16 апреля 2022

В Екатеринбург вернется Пасхальный крестный ход

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Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге, икона, храм на крови, христос воскресе, пасха
Крестный ход на Пасху впервые за два года со времен начала пандемии Фото:

24 апреля впервые после отмены коронавирусных ограничений состоится крестный ход на Пасху. Торжественного шествия не было последние два года. Об это сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в своем telegram-канале.

«Уходят коронавирусные ограничения. Традиционный Пасхальный крестный ход возвращается в Екатеринбург. 24 апреля 2022 года», — говорится в сообщении митрополита Екатеринбурга. Пасхальное шествие начнется от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма на Крови.

В 2021 году в Екатеринбурге крестный ход на Пасху отменили из-за непростой эпидемической ситуации и невозможности согласования прохождения традиционного Крестного хода по улицам города. Торжественное православное шествие отменяли и в 2020 году.

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24 апреля впервые после отмены коронавирусных ограничений состоится крестный ход на Пасху. Торжественного шествия не было последние два года. Об это сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в своем telegram-канале. «Уходят коронавирусные ограничения. Традиционный Пасхальный крестный ход возвращается в Екатеринбург. 24 апреля 2022 года», — говорится в сообщении митрополита Екатеринбурга. Пасхальное шествие начнется от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма на Крови. В 2021 году в Екатеринбурге крестный ход на Пасху отменили из-за непростой эпидемической ситуации и невозможности согласования прохождения традиционного Крестного хода по улицам города. Торжественное православное шествие отменяли и в 2020 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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