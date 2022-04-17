В Екатеринбург вернется Пасхальный крестный ход

24 апреля впервые после отмены коронавирусных ограничений состоится крестный ход на Пасху. Торжественного шествия не было последние два года. Об это сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в своем telegram-канале.
«Уходят коронавирусные ограничения. Традиционный Пасхальный крестный ход возвращается в Екатеринбург. 24 апреля 2022 года», — говорится в сообщении митрополита Екатеринбурга. Пасхальное шествие начнется от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма на Крови.
24 апреля впервые после отмены коронавирусных ограничений состоится крестный ход на Пасху. Торжественного шествия не было последние два года. Об это сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в своем telegram-канале. «Уходят коронавирусные ограничения. Традиционный Пасхальный крестный ход возвращается в Екатеринбург. 24 апреля 2022 года», — говорится в сообщении митрополита Екатеринбурга. Пасхальное шествие начнется от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма на Крови. В 2021 году в Екатеринбурге крестный ход на Пасху отменили из-за непростой эпидемической ситуации и невозможности согласования прохождения традиционного Крестного хода по улицам города. Торжественное православное шествие отменяли и в 2020 году.