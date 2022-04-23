23 апреля 2022
22 апреля 2022

Самолет с Благодатным огнем приземлился в Екатеринбурге. Видео, фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прибытие благодатного огня в Екатеринбург. Екатеринбург, благодатный огонь, миняйло максим
Паломники привезли огонь из Иерусалима (фото из архива) Фото:

Самолет с группой паломников, везущих Благодатный огонь, приземлился в аэропорту Екатеринбурга. Об этом сообщил настоятель Храма-на-Крови Максим Миняйло.

«Мы приняли Святой огонь на богослужении в храме Гроба Господня в Иерусалиме из рук патриарха Феофила и бережно доставили его», — поделился священник.

Протоирей рад тому, что уральская делегация вновь смогла посетить Святую землю. Он назвал это событием, меняющим жизнь в лучшую сторону. Святыню впервые за три года привезли напрямую из Иерусалима. Огонь будет представлен на пасхальном шествии, которое начнется от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови. Напомним, что крестного хода на Пасху в Екатеринбурге не было два года из-за пандемии.

Директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев и отец Максим сообщают о доставке огня в Екатеринбург
Фото:
Благодатный огонь будет представлен на пасхальном шествии 24 апреля
Фото:

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво».

Самолет с группой паломников, везущих Благодатный огонь, приземлился в аэропорту Екатеринбурга. Об этом сообщил настоятель Храма-на-Крови Максим Миняйло. «Мы приняли Святой огонь на богослужении в храме Гроба Господня в Иерусалиме из рук патриарха Феофила и бережно доставили его», — поделился священник. Протоирей рад тому, что уральская делегация вновь смогла посетить Святую землю. Он назвал это событием, меняющим жизнь в лучшую сторону. Святыню впервые за три года привезли напрямую из Иерусалима. Огонь будет представлен на пасхальном шествии, которое начнется от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови. Напомним, что крестного хода на Пасху в Екатеринбурге не было два года из-за пандемии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...