Паломники привезли огонь из Иерусалима (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет с группой паломников, везущих Благодатный огонь, приземлился в аэропорту Екатеринбурга. Об этом сообщил настоятель Храма-на-Крови Максим Миняйло.

«Мы приняли Святой огонь на богослужении в храме Гроба Господня в Иерусалиме из рук патриарха Феофила и бережно доставили его», — поделился священник.

Протоирей рад тому, что уральская делегация вновь смогла посетить Святую землю. Он назвал это событием, меняющим жизнь в лучшую сторону. Святыню впервые за три года привезли напрямую из Иерусалима. Огонь будет представлен на пасхальном шествии, которое начнется от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови. Напомним, что крестного хода на Пасху в Екатеринбурге не было два года из-за пандемии.

Директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев и отец Максим сообщают о доставке огня в Екатеринбург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Благодатный огонь будет представлен на пасхальном шествии 24 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU