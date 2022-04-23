23 апреля 2022
22 апреля 2022

В Екатеринбурге улицу затопило горячей водой. Видео

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Подтопленная улица Шефская. Екатеринбург, затопленная улица, потоп, подтопление, улица шефская
В Екатеринбурге улицу затопило кипятком Фото:

В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга улицы затопило кипятком. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Информацию подтвердили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).

«Сейчас сотрудники коммунальной службы попеременно ограничивают подачу воды, чтобы понять, откуда она поступает. В данный момент это никак не отражается на потребителях — вода не отключена. Как только специалисты найдут место повреждения, сразу приступят к его устранению, это произойдет в течение дня», — сообщили «Областной газете» в пресс-службе ЕТК.

Коммунальная авария произошла на улице Боровой. Постепенно горячая вода дошла до Июльской. На кадрах видно, как водители автомобилей продолжают движение по затопленной улице, несмотря на опасность.

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В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга улицы затопило кипятком. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Информацию подтвердили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК). «Сейчас сотрудники коммунальной службы попеременно ограничивают подачу воды, чтобы понять, откуда она поступает. В данный момент это никак не отражается на потребителях — вода не отключена. Как только специалисты найдут место повреждения, сразу приступят к его устранению, это произойдет в течение дня», — сообщили «Областной газете» в пресс-службе ЕТК. Коммунальная авария произошла на улице Боровой. Постепенно горячая вода дошла до Июльской. На кадрах видно, как водители автомобилей продолжают движение по затопленной улице, несмотря на опасность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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