В Екатеринбурге улицу затопило кипятком Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга улицы затопило кипятком. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Информацию подтвердили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).

«Сейчас сотрудники коммунальной службы попеременно ограничивают подачу воды, чтобы понять, откуда она поступает. В данный момент это никак не отражается на потребителях — вода не отключена. Как только специалисты найдут место повреждения, сразу приступят к его устранению, это произойдет в течение дня», — сообщили «Областной газете» в пресс-службе ЕТК.

Коммунальная авария произошла на улице Боровой. Постепенно горячая вода дошла до Июльской. На кадрах видно, как водители автомобилей продолжают движение по затопленной улице, несмотря на опасность.