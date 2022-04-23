23 апреля 2022
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В Миассе во время фаер-шоу горящая покрышка попала в зрителей. Видео

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Торжественное открытие Нижнетагильского государственного цирка после реконструкции. Свердловская область, Нижний Тагил , цирк, арена, фаер шоу, огонь, фаерщики, шоу
Горящая покрышка попала в зрителей во время фаер-шоу Фото:

В Миассе во время фаер-шоу горящая покрышка попала в зрителей. В ГУ МВД по Челябинской области проходит проверка по факту инцидента, случившегося в ночь на 24 апреля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе главка, горящая покрышка попала в зрителей.

«По предварительным данным пострадала женщина. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Происшествие находится на контроле у руководства ГУ МВД», — заявили в пресс-службе ведомства.

Запись случившегося выложена в паблике «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте». Сообщается, что мужчина, который крутил колесо, сразу скрылся. Женщину увезли в больницу. Сейчас ищут виновника случившегося.

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В Миассе во время фаер-шоу горящая покрышка попала в зрителей. В ГУ МВД по Челябинской области проходит проверка по факту инцидента, случившегося в ночь на 24 апреля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе главка, горящая покрышка попала в зрителей. «По предварительным данным пострадала женщина. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Происшествие находится на контроле у руководства ГУ МВД», — заявили в пресс-службе ведомства. Запись случившегося выложена в паблике «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте». Сообщается, что мужчина, который крутил колесо, сразу скрылся. Женщину увезли в больницу. Сейчас ищут виновника случившегося.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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