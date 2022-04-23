Горящая покрышка попала в зрителей во время фаер-шоу Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Миассе во время фаер-шоу горящая покрышка попала в зрителей. В ГУ МВД по Челябинской области проходит проверка по факту инцидента, случившегося в ночь на 24 апреля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе главка, горящая покрышка попала в зрителей.

«По предварительным данным пострадала женщина. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Происшествие находится на контроле у руководства ГУ МВД», — заявили в пресс-службе ведомства.

Запись случившегося выложена в паблике «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте». Сообщается, что мужчина, который крутил колесо, сразу скрылся. Женщину увезли в больницу. Сейчас ищут виновника случившегося.