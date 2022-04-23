23 апреля 2022
22 апреля 2022

В Кургане из Тобола выловили тело мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Река Тобол на территории дачного кооператива КМЗ. Курган, мчс, снег, половодье, спасатели, камыш, река тобол, река, весна, наваднение
В Кургане из реки достали тело мужчины Фото:

Спасатели Кургана достали из реки Тобол в областном центре тело утопленника. Труп мужчины был извлечен из паводковой воды в районе «Кургансельмаша». Следователи приступили к работе по данному происшествию, сообщили в СУ СК РФ по Курганской области.

«По данному факту следственными органами СУ СК России по Курганской области проводится доследственная проверка. Обстоятельства гибели и личность мужчины устанавливаются», — сообщили в региональном следкоме в ответ на обращение URA.RU.

Отмечается, что на погибшем была одежда темного цвета. Очевидцы также заметили следы побоев, сообщают в соцсетях города.

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Спасатели Кургана достали из реки Тобол в областном центре тело утопленника. Труп мужчины был извлечен из паводковой воды в районе «Кургансельмаша». Следователи приступили к работе по данному происшествию, сообщили в СУ СК РФ по Курганской области. «По данному факту следственными органами СУ СК России по Курганской области проводится доследственная проверка. Обстоятельства гибели и личность мужчины устанавливаются», — сообщили в региональном следкоме в ответ на обращение URA.RU. Отмечается, что на погибшем была одежда темного цвета. Очевидцы также заметили следы побоев, сообщают в соцсетях города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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