В Кургане из Тобола выловили тело мужчины

В Кургане из реки достали тело мужчины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Спасатели Кургана достали из реки Тобол в областном центре тело утопленника. Труп мужчины был извлечен из паводковой воды в районе «Кургансельмаша». Следователи приступили к работе по данному происшествию, сообщили в СУ СК РФ по Курганской области.

«По данному факту следственными органами СУ СК России по Курганской области проводится доследственная проверка. Обстоятельства гибели и личность мужчины устанавливаются», — сообщили в региональном следкоме в ответ на обращение URA.RU.

Отмечается, что на погибшем была одежда темного цвета. Очевидцы также заметили следы побоев, сообщают в соцсетях города.