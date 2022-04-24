Раненый офицер поблагодарил российских медиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты спасли жизнь раненому офицеру ВСУ, которого украинские военные бросили умирать. Его уже эвакуировали в госпиталь и прооперировали, передает Министерство обороны РФ.

«Я начал кричать, чтобы меня забрали, но все те, кто был рядом, они просто разбежались, я остался один. Я, если честно, был уверен, что [российские военные] надо мной будут издеваться, бить. Неожиданно хорошее отношение со стороны медицинского персонала», — отметил он, видео предоставляет Пятый канал.

Сама операция длилась более трех часов — военному ампутировали голень из-за гангрены. Перед тем, как его нашли российские военные, солдат несколько дней передвигался ползком. После проведенной операции офицер пришел в себя и позвонил 15-летнему сыну. В разговоре с ним он отметил, что все в порядке.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация территории. Еще одна первостепенная задача — помощь жителям ДНР и ЛНР, в течение восьми лет страдающим от обстрелов националистов и ВСУ. Спецоперация будет закончена после выполнения всех поставленных задач.

После начала спецоперации стало известно и о случаях обстрела мирных граждан ракетами со стороны украинской армии — в Краматорске из-за этого погибло более 50 человек, в Донецке число жертв составило более 20. Сообщалось также и об обстрелах ВСУ граждан, стоящих за гуманитарной помощью. В свою очередь, российские военные бережно относятся к мирным украинцам, раздают им гуманитарную помощь, а также помогают покинуть мирным жителям опасные районы. Зафиксировано множество случаев спасения солдат ВСУ и сохранения им жизни.

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