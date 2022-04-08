Российские военные помогают жителям Украины эвакуироваться Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военные раздают гуманитарную помощь, а также помогают покинуть мирным жителям Херсонскую область. В распоряжении URA.RU оказалось видео с кадрами поддержки местного населения.

«Зашли войска российские. Все тихо, спокойно, не надо идти в бомбоубежище. Все культурно, организованно. Единственное, что магазины закрыты, но помощь каждый день привозят», — рассказала одна из жительниц области, кадры с ней приводит Минобороны РФ.

«Честно говоря, все приятные люди. Есть большая разница в общении, и она заметная. Элементарно, как [российская армия] относится, как разговаривает», — отметила другая жительница Херсонской области в беседе с RT.

На видео часто появляются кадры, когда российские военные дают детям конфеты. Дети благодарят российских солдат, говорят им «Спасибо».

Вместе с тем, на Украине продолжаются провокации со стороны националистов. 14 марта в центр Донецка упали обломки ракеты «Точка-У». Погибли 20 человек. Вскоре были установлены все личности, принимавшие участие в теракте — ими оказались украинские военные. 8 апреля вооруженные силы Украины нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске в Донбассе, где проходила эвакуация мирного населения. В результате этого погибло 30 человек, около 100 граждан получили ранения.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. В свою очередь, ВСУ обстреливают автомобили с мирными жителями под Харьковом, издеваются над пожилыми и пытают российских военных, попавших в плен.

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