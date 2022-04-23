Пермский губернатор Махонин поздравил с Пасхой православных земляков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Пермского края Дмитрий Махонин поздравил православных пермяков с праздником Пасхи после службы, которая прошла в восстанавливающемся кафедральном соборе Перми. Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале.

«В этот славный день Митрополит Мефодий провел первый пасхальный молебен в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. После долгих лет ожиданий мы наконец возвращаем святыни нашей церкви», — пишет Махонин. Ранее храм использовался для хранения экспонатов художественной галереи.

Губернатор отметил, что в соборе предстоит еще много реставрационных работ. Помещения храма постепенно освобождают от картин, которые в скором времени должны перенести в новое здание Пермской художественной галереи.

«Символично, что первая служба прошла именно в Пасху — праздник с многовековыми традициями и ценностями, символизирующий возрождение, обновление и единение», — отметил губернатор после молебна. Махонин пожелал счастья, благополучия и душевного тепла всем пермякам.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский губернатор принял участие в подготовке к празднованию 300-летия города. Вместе с горожанами он высадил деревья у Черняевского леса.

Пасхальный молебен в Спасо-Преображенском кафедральном соборе с губернатором Махониным фото: t.me/mahonin59

Дмитрий Махонин на службе в восстанавливающемся соборе фото: t.me/mahonin59