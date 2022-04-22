Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в высадке деревьев к 300-летию Перми. А также поблагодарил жителей города, принявших участие. Об этом Махонин поделился в своем telegram-канале.
«Спасибо всем жителям Прикамья, принявшим сегодня участие в традиционном апрельском субботнике! Высадили 30 лип у Черняевского леса», — написал губернатор.
Махонин отметил уточнение специалистов, что липа живет в среднем 300 лет. Именно столько Перми исполнится в 2023 году.
Ранее URA.RU писало о то, что Дмитрий Махонин предложил индийским инвесторам поучаствовать в строительстве межвузовского кампуса в «Камской долине» в Перми. Это один из проектов к 300-летию.
Губернатор Махонин лично принял участие в высадке деревьев
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в высадке деревьев к 300-летию Перми. А также поблагодарил жителей города, принявших участие. Об этом Махонин поделился в своем telegram-канале. «Спасибо всем жителям Прикамья, принявшим сегодня участие в традиционном апрельском субботнике! Высадили 30 лип у Черняевского леса», — написал губернатор. Махонин отметил уточнение специалистов, что липа живет в среднем 300 лет. Именно столько Перми исполнится в 2023 году. Ранее URA.RU писало о то, что Дмитрий Махонин предложил индийским инвесторам поучаствовать в строительстве межвузовского кампуса в «Камской долине» в Перми. Это один из проектов к 300-летию.