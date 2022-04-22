22 апреля 2022
21 апреля 2022

Махонин лично поучаствовал в подготовке к 300-летию Перми. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прессконференция с участием губернатора в аэропорту. Пермь, махонин дмитрий
Губернатор Пермского края принял участие в подготовке к 300-летию города Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в высадке деревьев к 300-летию Перми. А также поблагодарил жителей города, принявших участие. Об этом Махонин поделился в своем telegram-канале.

«Спасибо всем жителям Прикамья, принявшим сегодня участие в традиционном апрельском субботнике! Высадили 30 лип у Черняевского леса», — написал губернатор.

Махонин отметил уточнение специалистов, что липа живет в среднем 300 лет. Именно столько Перми исполнится в 2023 году.

Ранее URA.RU писало о то, что Дмитрий Махонин предложил индийским инвесторам поучаствовать в строительстве межвузовского кампуса в «Камской долине» в Перми. Это один из проектов к 300-летию.

Губернатор Махонин лично принял участие в высадке деревьев

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в высадке деревьев к 300-летию Перми. А также поблагодарил жителей города, принявших участие. Об этом Махонин поделился в своем telegram-канале. «Спасибо всем жителям Прикамья, принявшим сегодня участие в традиционном апрельском субботнике! Высадили 30 лип у Черняевского леса», — написал губернатор. Махонин отметил уточнение специалистов, что липа живет в среднем 300 лет. Именно столько Перми исполнится в 2023 году. Ранее URA.RU писало о то, что Дмитрий Махонин предложил индийским инвесторам поучаствовать в строительстве межвузовского кампуса в «Камской долине» в Перми. Это один из проектов к 300-летию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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