Бродячая собака напала на ребенка в ЯНАО

Жительница города Лабытнанги пожаловалась в социальных сетях на нападения собак. В течение недели животные покусали женщину и напали на ее дочь, сообщается в группе «Лабытнанги Info» в социальной сети «Вконтакте».
«Меня саму неделю назад покусала собака. Сегодня собака на детской площадке накинулась на моего ребенка. Хорошо, что я успела во время подбежать и отогнать собаку», — рассказывает местная жительница.
Администрация Лабытнанги заявила, что совместно с зоозащитниками делает все возможное, чтобы убрать с улиц бродячих собак. «В приюте „КотоПес“ ведется работа по установке дополнительных вольеров. Заявки на отлов принимаются круглосуточно», — сообщает официальная группа администрации города.
Ранее URA.RU сообщало, что власти другого города Ямала — Салехарда — нашли способ, как бороться с бездомными собаками. Чиновники решили использовать квадрокоптеры для патрулирования улиц и выявления нарушителей правил выгула собак.
Жительница города Лабытнанги пожаловалась в социальных сетях на нападения собак. В течение недели животные покусали женщину и напали на ее дочь, сообщается в группе «Лабытнанги Info» в социальной сети «Вконтакте». «Меня саму неделю назад покусала собака. Сегодня собака на детской площадке накинулась на моего ребенка. Хорошо, что я успела во время подбежать и отогнать собаку», — рассказывает местная жительница. Администрация Лабытнанги заявила, что совместно с зоозащитниками делает все возможное, чтобы убрать с улиц бродячих собак. «В приюте „КотоПес“ ведется работа по установке дополнительных вольеров. Заявки на отлов принимаются круглосуточно», — сообщает официальная группа администрации города. Ранее URA.RU сообщало, что власти другого города Ямала — Салехарда — нашли способ, как бороться с бездомными собаками. Чиновники решили использовать квадрокоптеры для патрулирования улиц и выявления нарушителей правил выгула собак.