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Бродячая собака напала на ребенка в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Питомник Лунёвой. Сургут, бездомные животные, бродячая собака
Бродячие собаки стали большой проблемой городов ЯНАО Фото:

Жительница города Лабытнанги пожаловалась в социальных сетях на нападения собак. В течение недели животные покусали женщину и напали на ее дочь, сообщается в группе «Лабытнанги Info» в социальной сети «Вконтакте».

«Меня саму неделю назад покусала собака. Сегодня собака на детской площадке накинулась на моего ребенка. Хорошо, что я успела во время подбежать и отогнать собаку», — рассказывает местная жительница.

Администрация Лабытнанги заявила, что совместно с зоозащитниками делает все возможное, чтобы убрать с улиц бродячих собак. «В приюте „КотоПес“ ведется работа по установке дополнительных вольеров. Заявки на отлов принимаются круглосуточно», — сообщает официальная группа администрации города.

Ранее URA.RU сообщало, что власти другого города Ямала — Салехарда — нашли способ, как бороться с бездомными собаками. Чиновники решили использовать квадрокоптеры для патрулирования улиц и выявления нарушителей правил выгула собак.

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Жительница города Лабытнанги пожаловалась в социальных сетях на нападения собак. В течение недели животные покусали женщину и напали на ее дочь, сообщается в группе «Лабытнанги Info» в социальной сети «Вконтакте». «Меня саму неделю назад покусала собака. Сегодня собака на детской площадке накинулась на моего ребенка. Хорошо, что я успела во время подбежать и отогнать собаку», — рассказывает местная жительница. Администрация Лабытнанги заявила, что совместно с зоозащитниками делает все возможное, чтобы убрать с улиц бродячих собак. «В приюте „КотоПес“ ведется работа по установке дополнительных вольеров. Заявки на отлов принимаются круглосуточно», — сообщает официальная группа администрации города. Ранее URA.RU сообщало, что власти другого города Ямала — Салехарда — нашли способ, как бороться с бездомными собаками. Чиновники решили использовать квадрокоптеры для патрулирования улиц и выявления нарушителей правил выгула собак.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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