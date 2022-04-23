Бродячая собака напала на ребенка в ЯНАО

Бродячие собаки стали большой проблемой городов ЯНАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жительница города Лабытнанги пожаловалась в социальных сетях на нападения собак. В течение недели животные покусали женщину и напали на ее дочь, сообщается в группе «Лабытнанги Info» в социальной сети «Вконтакте».

«Меня саму неделю назад покусала собака. Сегодня собака на детской площадке накинулась на моего ребенка. Хорошо, что я успела во время подбежать и отогнать собаку», — рассказывает местная жительница.

Администрация Лабытнанги заявила, что совместно с зоозащитниками делает все возможное, чтобы убрать с улиц бродячих собак. «В приюте „КотоПес“ ведется работа по установке дополнительных вольеров. Заявки на отлов принимаются круглосуточно», — сообщает официальная группа администрации города.

Ранее URA.RU сообщало, что власти другого города Ямала — Салехарда — нашли способ, как бороться с бездомными собаками. Чиновники решили использовать квадрокоптеры для патрулирования улиц и выявления нарушителей правил выгула собак.