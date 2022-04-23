Тюменский хоккейный клуб выиграл Кубок Петрова ВХЛ

Хоккейный клуб «Рубин» второй раз выиграл Кубок Петрова Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Тюменский клуб «Рубин» выиграл в финале плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) у петербургского «Динамо» со счетом 4:1. Прямая трансляция матча велась на youtube-канале «ВХЛ». До этого «Рубин» выигрывал Кубок Петрова лишь в самом первом сезоне в 2010—2011 году.

«Я просто в шоке. Спасибо болельщикам огромное, это колоссальная поддержка. Партнеры по команде у меня самые крутые. Я желаю чтобы каждый побывал в такой команде. Это что-то», — поделился впечатлениями в прямом эфире Семен Иванов, нападающий «Рубина».

Ранее URA.RU сообщало об успехе тюменского хоккеиста Андрея Василевского, который на позиции вратаря вместе с командой «Тампа-Бэй Лайтнинг» выиграл второй подряд Кубок Стэнли НХЛ. Отец Василевского в свое время играл на позиции вратаря в тюменском «Рубине».