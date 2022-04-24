Возле одного из жилых домов Тюмени женщина избила ребенка, инцидент попал на видео. Об этом URA.RU стало известно из группы «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».
«Горе мамаша избила ребенка. На улице Магаданская, 5», — написал анонимный автор поста.
В комментариях к опубликованному видео в сообществе пользователи разошлись во мнениях. Одни требуют, чтобы органы опеки провели проверку данной ситуации. «Где там наши органы опеки? Уполномоченный по правам ребенка? Дайте оценку действиям матери», — пишет Оксана Иванова. Другие тюменцы, наоборот, заступаются за женщину. «Все правильно, избалуют детей потом дети ни во что их не ставят, как и своих родителей, так и других людей», — комментирует Василий Королев.
На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до пресс-службы УМВД по Тюменской области. Ведомству направлен письменный запрос.
Возле одного из жилых домов Тюмени женщина избила ребенка, инцидент попал на видео. Об этом URA.RU стало известно из группы «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Горе мамаша избила ребенка. На улице Магаданская, 5», — написал анонимный автор поста. В комментариях к опубликованному видео в сообществе пользователи разошлись во мнениях. Одни требуют, чтобы органы опеки провели проверку данной ситуации. «Где там наши органы опеки? Уполномоченный по правам ребенка? Дайте оценку действиям матери», — пишет Оксана Иванова. Другие тюменцы, наоборот, заступаются за женщину. «Все правильно, избалуют детей потом дети ни во что их не ставят, как и своих родителей, так и других людей», — комментирует Василий Королев. На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до пресс-службы УМВД по Тюменской области. Ведомству направлен письменный запрос.