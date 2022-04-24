Инцидент произошел возле жилищного дома на улице Магаданская, 5 (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Возле одного из жилых домов Тюмени женщина избила ребенка, инцидент попал на видео. Об этом URA.RU стало известно из группы «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

«Горе мамаша избила ребенка. На улице Магаданская, 5», — написал анонимный автор поста.

В комментариях к опубликованному видео в сообществе пользователи разошлись во мнениях. Одни требуют, чтобы органы опеки провели проверку данной ситуации. «Где там наши органы опеки? Уполномоченный по правам ребенка? Дайте оценку действиям матери», — пишет Оксана Иванова. Другие тюменцы, наоборот, заступаются за женщину. «Все правильно, избалуют детей потом дети ни во что их не ставят, как и своих родителей, так и других людей», — комментирует Василий Королев.

На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до пресс-службы УМВД по Тюменской области. Ведомству направлен письменный запрос.