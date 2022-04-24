24 апреля 2022
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Женщина в Тюмени избила ребенка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел возле жилищного дома на улице Магаданская, 5 (фото из архива) Фото:

Возле одного из жилых домов Тюмени женщина избила ребенка, инцидент попал на видео. Об этом URA.RU стало известно из группы «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

«Горе мамаша избила ребенка. На улице Магаданская, 5», — написал анонимный автор поста.

В комментариях к опубликованному видео в сообществе пользователи разошлись во мнениях. Одни требуют, чтобы органы опеки провели проверку данной ситуации. «Где там наши органы опеки? Уполномоченный по правам ребенка? Дайте оценку действиям матери», — пишет Оксана Иванова. Другие тюменцы, наоборот, заступаются за женщину. «Все правильно, избалуют детей потом дети ни во что их не ставят, как и своих родителей, так и других людей», — комментирует Василий Королев.

На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до пресс-службы УМВД по Тюменской области. Ведомству направлен письменный запрос.

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Возле одного из жилых домов Тюмени женщина избила ребенка, инцидент попал на видео. Об этом URA.RU стало известно из группы «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Горе мамаша избила ребенка. На улице Магаданская, 5», — написал анонимный автор поста. В комментариях к опубликованному видео в сообществе пользователи разошлись во мнениях. Одни требуют, чтобы органы опеки провели проверку данной ситуации. «Где там наши органы опеки? Уполномоченный по правам ребенка? Дайте оценку действиям матери», — пишет Оксана Иванова. Другие тюменцы, наоборот, заступаются за женщину. «Все правильно, избалуют детей потом дети ни во что их не ставят, как и своих родителей, так и других людей», — комментирует Василий Королев. На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до пресс-службы УМВД по Тюменской области. Ведомству направлен письменный запрос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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