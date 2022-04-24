24 апреля 2022
23 апреля 2022
22 апреля 2022

Жители ЯНАО жалуются на гололед. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган, лед, гололед, скользкая дорога, скользко
Во дворах сложно передвигаться Фото:

Жители Лабытнанги (ЯНАО) жалуются на гололед во дворах. Фото, описывающие ситуацию в городе, опубликованы в посте и комментариях в группе «Лабытнанги Info» в соцсети «Вконтакте».

«Приглашаем вас на бесплатный каток по адресу ул. Студенческая 41, 43 и Первомайская 43. В программе: фигурное катание бабушек и дедушек в произвольной форме, вытягивание автомобилей на тросе (у жильцов наших домов уже есть опыт в этом деле)», — написала в посте Оксана Салий. «Да практически весь город на коньках, фигуристы», — добавил Евгений Захаров. «У нас тоже к дому только на коньках можно, с горки и на горку. Революции, 15», — написала пользователь Аллочка Прокопьева. «Пер. Парковый, 26 тоже открыт бесплатный каток, приходите, пожалуйста», — сообщила Вика Азизова.

В комментариях под постом также опубликован ответ от управления ЖКХ администрации Лабытнанги. «Информацию передали в работу обслуживающей организации. Проконтролируем посыпку дворовой территории управляющей компанией», — сообщили в УЖКХ. В администрации Лабытнанги на момент публикации не ответили на запрос URA.RU.

Ул. Студенческая 41, 43 и Первомайская 43
Ул. Школьная 3 «В»
Ул. Гиршгорна 20

Ранее URA.RU писало, что коммунальщиков ЯНАО обвинили в потопах жилых дворов. Жители Муравленко жаловались в соцсетях, что к домам невозможно подойти, а службы не реагируют на их жалобы.

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Жители Лабытнанги (ЯНАО) жалуются на гололед во дворах. Фото, описывающие ситуацию в городе, опубликованы в посте и комментариях в группе «Лабытнанги Info» в соцсети «Вконтакте». «Приглашаем вас на бесплатный каток по адресу ул. Студенческая 41, 43 и Первомайская 43. В программе: фигурное катание бабушек и дедушек в произвольной форме, вытягивание автомобилей на тросе (у жильцов наших домов уже есть опыт в этом деле)», — написала в посте Оксана Салий. «Да практически весь город на коньках, фигуристы», — добавил Евгений Захаров. «У нас тоже к дому только на коньках можно, с горки и на горку. Революции, 15», — написала пользователь Аллочка Прокопьева. «Пер. Парковый, 26 тоже открыт бесплатный каток, приходите, пожалуйста», — сообщила Вика Азизова. В комментариях под постом также опубликован ответ от управления ЖКХ администрации Лабытнанги. «Информацию передали в работу обслуживающей организации. Проконтролируем посыпку дворовой территории управляющей компанией», — сообщили в УЖКХ. В администрации Лабытнанги на момент публикации не ответили на запрос URA.RU. Ранее URA.RU писало, что коммунальщиков ЯНАО обвинили в потопах жилых дворов. Жители Муравленко жаловались в соцсетях, что к домам невозможно подойти, а службы не реагируют на их жалобы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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