Во дворах сложно передвигаться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Лабытнанги (ЯНАО) жалуются на гололед во дворах. Фото, описывающие ситуацию в городе, опубликованы в посте и комментариях в группе «Лабытнанги Info» в соцсети «Вконтакте».

«Приглашаем вас на бесплатный каток по адресу ул. Студенческая 41, 43 и Первомайская 43. В программе: фигурное катание бабушек и дедушек в произвольной форме, вытягивание автомобилей на тросе (у жильцов наших домов уже есть опыт в этом деле)», — написала в посте Оксана Салий. «Да практически весь город на коньках, фигуристы», — добавил Евгений Захаров. «У нас тоже к дому только на коньках можно, с горки и на горку. Революции, 15», — написала пользователь Аллочка Прокопьева. «Пер. Парковый, 26 тоже открыт бесплатный каток, приходите, пожалуйста», — сообщила Вика Азизова.

В комментариях под постом также опубликован ответ от управления ЖКХ администрации Лабытнанги. «Информацию передали в работу обслуживающей организации. Проконтролируем посыпку дворовой территории управляющей компанией», — сообщили в УЖКХ. В администрации Лабытнанги на момент публикации не ответили на запрос URA.RU.

Ул. Студенческая 41, 43 и Первомайская 43 Оксана Салий, «Вконтакте»

Ул. Школьная 3 «В» Иван Петров, «Вконтакте»

Ул. Гиршгорна 20 Алексей Лабытнангский, «Вконтакте»

Ранее URA.RU писало, что коммунальщиков ЯНАО обвинили в потопах жилых дворов. Жители Муравленко жаловались в соцсетях, что к домам невозможно подойти, а службы не реагируют на их жалобы.