27 апреля 2021
26 апреля 2021

Коммунальщиков ЯНАО обвинили в потопах жилых дворов. «Пройти невозможно». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь и затопленные парки. Екатеринбург, лужа
Более 6 лет на улице Ленина весной происходит потоп Фото:

Неубранный коммунальщиками снег тает и превращает дворы Муравленко (ЯНАО) в озера. Жители жалуются в социальных сетях, что к домам невозможно подойти, а службы не реагируют на их жалобы.

Жительница Анастасия Жаркая выложила в социальную сеть «ВКонтакте» в группу «Муравленко» видео, на котором мужчина рассказывает, что более 6 лет в весеннее время около домов на улице Ленина, 28 происходит одна и та же ситуация. «На протяжении 6-7 лет никто ничего не делает, никаких мер не принимают. Тонем, пройти к подъезду невозможно», — рассказывает мужчина в видео. Он также добавил, что жители много раз обращались в ЖКХ, но ответа не последовало. Снег не вывозится, тает и образуются огромные лужи, из-за которых не пройти к дому.

«Управляющая Компания „Холдинг городское хозяйство“ занялась откачкой воды с улично-дорожной сети и вывезла снег с пустыря, находящегося рядом с домом по улице Ленина, 28. Сегодня мы были в доме по этой улице, там все нормально, сухо, воды нет», — прокомментировала URA.RU начальник городского управления ЖКХ.

Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме из-за неубранного снега случился потоп. Вода заполонила одну из главных улиц города — улицу Игоря Шаповалова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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