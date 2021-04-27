Более 6 лет на улице Ленина весной происходит потоп Фото: Размик Закарян © URA.RU

Неубранный коммунальщиками снег тает и превращает дворы Муравленко (ЯНАО) в озера. Жители жалуются в социальных сетях, что к домам невозможно подойти, а службы не реагируют на их жалобы.

Жительница Анастасия Жаркая выложила в социальную сеть «ВКонтакте» в группу «Муравленко» видео, на котором мужчина рассказывает, что более 6 лет в весеннее время около домов на улице Ленина, 28 происходит одна и та же ситуация. «На протяжении 6-7 лет никто ничего не делает, никаких мер не принимают. Тонем, пройти к подъезду невозможно», — рассказывает мужчина в видео. Он также добавил, что жители много раз обращались в ЖКХ, но ответа не последовало. Снег не вывозится, тает и образуются огромные лужи, из-за которых не пройти к дому.

«Управляющая Компания „Холдинг городское хозяйство“ занялась откачкой воды с улично-дорожной сети и вывезла снег с пустыря, находящегося рядом с домом по улице Ленина, 28. Сегодня мы были в доме по этой улице, там все нормально, сухо, воды нет», — прокомментировала URA.RU начальник городского управления ЖКХ.

Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме из-за неубранного снега случился потоп. Вода заполонила одну из главных улиц города — улицу Игоря Шаповалова.