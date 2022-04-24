В Нижневартовске запретят сжигать мусор и жарить шашлыки

За нарушение противопожарного режима предусмотрены штрафы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

С 29 апреля по 10 мая в Нижневартовске будет действовать особый противопожарный режим. Жителям запрещается разводить костры, посещать леса и жарить шашлыки за пределами специально отведенных зон, сообщили в администрации Нижневартовска.

«Запрещается сжигать мусор, траву, листья и иные отходы на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществ, а также использовать мангалы и иные приспособления для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня вне отведенных для этих целей местах», — указано в сообщении. Под запретом и посещение городских лесов.

За нарушение режима предусмотрены штрафы — до четырех тысяч рублей. Жители Нижневартовска обсудили введение ограничений в соцсети «Вконтакте».

«В моем детстве всегда жгли костры на огороде, старый мусор», — написал Владимир Порядин в группе «Инцидент | Нижневартовск | ХМАО». «Теперь и в лес нельзя», — поделилась Анастасия Санникова. Пользователь Ирина Федяшкина добавила: «Да жгите на здоровье. Главное следить и соблюдать правила, а не относится абы как».

Ранее URA.RU писало, что по итогам проверок ХМАО готов к пожароопасному сезону. В округе он официально начался 22 апреля.