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В Нижневартовске запретят сжигать мусор и жарить шашлыки

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, ветки, огонь, костер
За нарушение противопожарного режима предусмотрены штрафы Фото:

С 29 апреля по 10 мая в Нижневартовске будет действовать особый противопожарный режим. Жителям запрещается разводить костры, посещать леса и жарить шашлыки за пределами специально отведенных зон, сообщили в администрации Нижневартовска.

«Запрещается сжигать мусор, траву, листья и иные отходы на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществ, а также использовать мангалы и иные приспособления для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня вне отведенных для этих целей местах», — указано в сообщении. Под запретом и посещение городских лесов.

За нарушение режима предусмотрены штрафы — до четырех тысяч рублей. Жители Нижневартовска обсудили введение ограничений в соцсети «Вконтакте».

«В моем детстве всегда жгли костры на огороде, старый мусор», — написал Владимир Порядин в группе «Инцидент | Нижневартовск | ХМАО». «Теперь и в лес нельзя», — поделилась Анастасия Санникова. Пользователь Ирина Федяшкина добавила: «Да жгите на здоровье. Главное следить и соблюдать правила, а не относится абы как».

Ранее URA.RU писало, что по итогам проверок ХМАО готов к пожароопасному сезону. В округе он официально начался 22 апреля.

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С 29 апреля по 10 мая в Нижневартовске будет действовать особый противопожарный режим. Жителям запрещается разводить костры, посещать леса и жарить шашлыки за пределами специально отведенных зон, сообщили в администрации Нижневартовска. «Запрещается сжигать мусор, траву, листья и иные отходы на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществ, а также использовать мангалы и иные приспособления для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня вне отведенных для этих целей местах», — указано в сообщении. Под запретом и посещение городских лесов. За нарушение режима предусмотрены штрафы — до четырех тысяч рублей. Жители Нижневартовска обсудили введение ограничений в соцсети «Вконтакте». «В моем детстве всегда жгли костры на огороде, старый мусор», — написал Владимир Порядин в группе «Инцидент | Нижневартовск | ХМАО». «Теперь и в лес нельзя», — поделилась Анастасия Санникова. Пользователь Ирина Федяшкина добавила: «Да жгите на здоровье. Главное следить и соблюдать правила, а не относится абы как». Ранее URA.RU писало, что по итогам проверок ХМАО готов к пожароопасному сезону. В округе он официально начался 22 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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