На свердловской магистрали перевернулись три вагона

По данным Уральской транспортной прокуратуры, пострадавших нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Три грузовых вагона сошли с рельсов на свердловской железной дороге. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале.

«При маневровой работе произошел сход трех вагонов с рельсов», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 24 апреля на станции Войновка (город Тюмень). По данным ведомства, пострадавших нет. Механизм стрелочных переводов находится в неисправном положении. Также повреждены 100 метров пути необщего пользования. На место происшествия выехали сотрудники транспортной полиции.

Грузовые вагоны сошли с рельсов при маневровой работе Фото: telegram-канал «Уральская транспортная полиция»

Поврежденный участок магистрали Фото: telegram-канал «Уральская транспортная полиция»