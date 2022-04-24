На свердловской магистрали перевернулись три вагона

По данным Уральской транспортной прокуратуры, пострадавших нет
Три грузовых вагона сошли с рельсов на свердловской железной дороге. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале.
«При маневровой работе произошел сход трех вагонов с рельсов», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел 24 апреля на станции Войновка (город Тюмень). По данным ведомства, пострадавших нет. Механизм стрелочных переводов находится в неисправном положении. Также повреждены 100 метров пути необщего пользования. На место происшествия выехали сотрудники транспортной полиции.
Грузовые вагоны сошли с рельсов при маневровой работе
Поврежденный участок магистрали
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