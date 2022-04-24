24 апреля 2022
23 апреля 2022

На свердловской магистрали перевернулись три вагона

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Тактико-специальное учение «Атом-2019» по пресечению террористического акта на территории Снежинского и Озерского городских округов. Поселок Новогорный. Челябинская область , поезд, железнодорожная катастрофа, теракт на железной дороге
По данным Уральской транспортной прокуратуры, пострадавших нет Фото:

Три грузовых вагона сошли с рельсов на свердловской железной дороге. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале.

«При маневровой работе произошел сход трех вагонов с рельсов», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 24 апреля на станции Войновка (город Тюмень). По данным ведомства, пострадавших нет. Механизм стрелочных переводов находится в неисправном положении. Также повреждены 100 метров пути необщего пользования. На место происшествия выехали сотрудники транспортной полиции.

Грузовые вагоны сошли с рельсов при маневровой работе
Фото:
Поврежденный участок магистрали
Фото:

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Три грузовых вагона сошли с рельсов на свердловской железной дороге. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале. «При маневровой работе произошел сход трех вагонов с рельсов», — говорится в сообщении. Инцидент произошел 24 апреля на станции Войновка (город Тюмень). По данным ведомства, пострадавших нет. Механизм стрелочных переводов находится в неисправном положении. Также повреждены 100 метров пути необщего пользования. На место происшествия выехали сотрудники транспортной полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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