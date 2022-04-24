24 апреля 2022
23 апреля 2022

На трассе у Екатеринбурга в ДТП пострадали подростки. Виноват их учитель

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Свердловской области, автомобильная авария, дтп, авария, разбитая машина, машина в кювете
В ДТП пострадали два 14-летних мальчика и 15-летняя девочка Фото:

Несовершеннолетние свердловчане попали в ДТП на четвертом километре автодороги на озеро Глухое. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга.

«Водитель автомобиля Volkswagen Polo, не справившись с управлением, вылетел с дороги в дерево. Подростки находились на заднем сидении и не были пристегнуты ремнями безопасности», — пояснили в ведомстве. По результатам освидетельствования, водитель находился в алкогольном состоянии. Два 14-летних мальчика с травмами головы и 15-летняя девочка с переломом бедра и травмами головы доставлены в больницу.

Инцидент произошел 24 апреля. Учитель рассказал, что хотел прокатить своих учеников. Для этого он арендовал автомобиль через каршеринговый сервис. В его отношении составлен административный материал.

Водитель, потеряв контроль над управлением автомобиля, вылетел с трассы в дерево
Фото:

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Несовершеннолетние свердловчане попали в ДТП на четвертом километре автодороги на озеро Глухое. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга. «Водитель автомобиля Volkswagen Polo, не справившись с управлением, вылетел с дороги в дерево. Подростки находились на заднем сидении и не были пристегнуты ремнями безопасности», — пояснили в ведомстве. По результатам освидетельствования, водитель находился в алкогольном состоянии. Два 14-летних мальчика с травмами головы и 15-летняя девочка с переломом бедра и травмами головы доставлены в больницу. Инцидент произошел 24 апреля. Учитель рассказал, что хотел прокатить своих учеников. Для этого он арендовал автомобиль через каршеринговый сервис. В его отношении составлен административный материал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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