В ДТП пострадали два 14-летних мальчика и 15-летняя девочка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Несовершеннолетние свердловчане попали в ДТП на четвертом километре автодороги на озеро Глухое. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга.

«Водитель автомобиля Volkswagen Polo, не справившись с управлением, вылетел с дороги в дерево. Подростки находились на заднем сидении и не были пристегнуты ремнями безопасности», — пояснили в ведомстве. По результатам освидетельствования, водитель находился в алкогольном состоянии. Два 14-летних мальчика с травмами головы и 15-летняя девочка с переломом бедра и травмами головы доставлены в больницу.

Инцидент произошел 24 апреля. Учитель рассказал, что хотел прокатить своих учеников. Для этого он арендовал автомобиль через каршеринговый сервис. В его отношении составлен административный материал.

Водитель, потеряв контроль над управлением автомобиля, вылетел с трассы в дерево Фото: telegram-канал «ГИБДД Екатеринбурга»