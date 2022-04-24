Аналитики рассказали, какой отдых выбирают пермяки

Большинство опрошенных пермяков любят путешествовать и отдыхать на пляжах Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Жители Перми во время отпуска предпочитают путешествовать по городам и странам, а также отдыхать на пляжах. Данные исследования опубликованы на сайте по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob».

«Любимый вид отдыха пермяков — путешествия по городам и странам. На втором месте — пляжный отдых. Причем популярность пляжного отдыха максимальна в летний период (17% опрошенных), а страсть к путешествиям разгорается весной и летом не ослабевает (по 26%)», — написано в информации.

Зимой пермяки предпочитают сидеть дома, об этом рассказали 15% опрошенных. У 14% пермяков зимой и осенью популярен отдых в деревне. Также 14% осенью предпочитают спортивный отдых. В весенний и осенний периоды возрастает интерес к рыбалке и охоте, ответили 8% опрошенных. В любые сезоны пляжный отдых и путешествия больше предпочитают женщины. Спорт, охоту и рыбалку мужчины.

Ранее URA.RU сообщало о курорте на севере Пермского края. Министр по туризму и молодежной политике Юлия Ветошкина, рассказала, что туроператор «Валида» запускает туры по Чердынскому округу. И уровень благоустройства здесь близок к европейскому.