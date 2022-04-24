В Екатеринбурге ищут новые стены для арт-объектов

Горожане могут предложить свои варианты для уличного искусства Фото: Анна Майорова © URA.RU

С 25 апреля международный фестиваль стрит-арта STENOGRAFFIA ждет от жителей Екатеринбурга заявки с предложениями, где можно нарисовать новый арт-объект в 2022 году. Сбор заявок проводится в рамках проекта «Биржа поверхностей». Об этом URA.RU сообщила пресс-служба фестиваля.

«Мы предлагаем жителям Екатеринбурга посмотреть на город как на пространство для художника», — рассказала организатор фестиваля STENOGRAFFIA и руководитель волонтерского движения Анна Клец. Она подчеркивает, что организаторы будут рассматривать самые разные поверхности и планируют собрать их в общую биржу, из которой приглашенные художники выберут для себя подходящие стены.

Организаторы STENOGRAFFIA отмечают, что предложенная поверхность должна попадать под определенные критерии. Среди них — свободный доступ к стене, нахождение в зоне видимости горожан. К участию не допускаются архитектурные памятники и объекты культурного наследия.

Также представители фестиваля рассказали, что екатеринбуржцам не стоит затягивать с заявками, хотя конкретных сроков приема нет. Связано это с тем, что в мае художники уже начинают разрабатывать эскизы, которые после станут арт-объектами.

Чтобы отправить заявку, необходимо сделать фото желаемой поверхности с нескольких ракурсов и в контексте окружающего пространства. В теле письма указать адрес поверхности и дать краткое описание объекта. Письмо нужно отправить на почту: hello@stenograffia.ru с темой «Биржа поверхностей 2022».

Стрит-арт фестиваль STENOGRAFFIA будет проходить в Екатеринбурге в тринадцатый раз с 1 июня по 31 августа. Самая активная часть работы команды будет идти с 1 по 10 июля, когда художники начнут воплощать в жизнь свои творческие идеи. Также STENOGRAFFIA обустроит четыре двора Екатеринбурга. Ранее с такими просьбами к организаторам обратились жители города.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам