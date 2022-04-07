Фестиваль «Стенограффия» обустроит дворы в Екатеринбурге

В рамках фестиваля появится новый проект «Стенограффия во дворе» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стрит-арт фестиваль STENOGRAFFIA в рамках проекта обустроит четыре двора Екатеринбурга. С такими просьбами люди обратились к организаторам еще в прошлом году. Об этом URA.RU рассказала пресс-секретарь фестиваля Екатерина Кизюн.

«В прошлом году мы провели анкетирование, и к нам обратилось несколько дворов: „Мы хотим, чтобы вы помогли в преображении нашего двора, потому что они не такие, какими мы хотели бы их видеть“. Мы объединились с архитектурным бюро „Плотинка“ и разрабатывали все это время для четырех конкретных дворов малые архитектурные формы», — рассказала Киюзн о новом проекте «Стенограффия во дворе». Также девушка рассказала, что в настоящий момент команда думает над тем, что именно можно изменить на предложенных площадках и каких художников можно привлечь на это мероприятие.

По словам пресс-секретаря фестиваля, проект «Стенограффия во дворе» будет направлен на то, чтобы укрепить добрососедские отношения и развить придомовые территории. «Планируем, чтобы это был такой дворовой праздник. Чтобы могли выйти соседи, друг с другом пообщаться, попеть песни», — заявила представитель фестиваля.

В этом году период работы фестиваля «Стенограффия» начнется 1 июня и закончился 31 августа. Организаторы подчеркивают, что самая активная часть работы команды будет идти с 1 по 10 июля. В это время художники будут заниматься отрисовкой своих работ. В июне пройдет активная работа с волонтерами и площадками: будет набор желающих помощь фестивалю, поиск рабочих поверхностей, подготовка стенок, планирование мероприятий, оформление договоренностей с партнерами и подрядчиками. В августе настанет пост-фестивальная фаза: в это время окончательно будут завершены все арт-объекты.

В настоящий момент команда «Стенограффии» разрабатывает план фестиваля: решает, какое количество мероприятий будет проведено и сколько художников сможет принять участие. В зависимости от этого будет решаться вопрос о количестве волонтеров.

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