Свердловские врачи нашли метод лечить саркому

Саркома — это злокачественная опухоль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области создали мультидисциплинарную команду специалистов, которая объединила врачей крупнейших клиник региона. Медики ведут борьбу с одной из самых сложных для диагностики опухолей — саркомой мягких тканей и костей. Болезнь поражает в основном людей молодого и среднего возраста, а также детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального онкоцентра.

«Еще несколько лет назад такие диагнозы были основанием для проведения калечащих операций — приходилось удалять кость вместе с частью пораженного органа. Благодаря современным возможностям онкологического протезирования, у хирургов есть необходимое оборудование, чтобы бороться за качество жизни пациентов», − отметил руководитель региональной саркомной группы, хирург Свердловского онкодиспансера Дмитрий Гусев.

Необходимо отметить, что успех операции напрямую зависит от своевременности обращения к врачам. «Значительную роль играет и онконастороженность специалистов районных клиник, в том числе травматологов. Их должны настораживать патологические переломы, а также переломы в состоянии покоя», − поделился хирург Максим Саушкин.

«С начала развития направления онкологической ортопедии в регионе, замечаем, что коллеги из первичного звена все чаще стали направлять пациентов вовремя. Это помогает нам провести органосохраняющее лечение», — добавил Саушкин.

Региональная саркомная группа объединила хирургов-онкологов, хирургов-ортопедов, радиологов, рентгенологов, врачей отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения, химиотерапевтов, патоморфологов областного онкоцентра.

Саркома — это злокачественная опухоль. Саркомы мягких тканей — редкие опухоли. На их долю приходится около 1% от общего числа злокачественных опухолей. Большинство заболевших — это лица 30—60 лет, 30% больных саркомой моложе 30 лет.

Саркома характеризуются прогрессивным, иногда взрывным, и в общем случае более быстрым, чем у классического рака, ростом опухоли, особенно у детей, что объясняется более активным ростом соединительных и мышечных тканей в детском возрасте, а также частыми рецидивами. Занимают второе место после рака среди злокачественных заболеваний по числу летальных исходов.

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