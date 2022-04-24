24 апреля 2022

В Екатеринбурге раскрыли хедлайнеров концерта в День Победы. Афиша

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Костюмированная автоколонна и воздушный парад ко Дню Победы. Екатеринбург, гвоздика, ветеран, день победы
На концерте 9 Мая для ветеранов выступят «Любэ» и Полина Гагарина Фото:

Главными участниками концерта, посвященного Дню Победы в Екатеринбурге, станут группа «Любэ» и артистка Полина Гагарина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

«Хедлайнерами станут группа „Любэ“ и Полина Гагарина — они выйдут на главную сцену в семь вечера. Вести концерт будет заслуженный артист России Андрей Мерзликин», — сообщили в пресс-службе. Артисты выступят совместно с русским народным хором и квартетом «Урал».

Концерт пройдет на Плотинке. Сценарий для праздника подготовил актер Сергей Исаев, известный благодаря проекту «Уральские пельмени» и игре в КВН. Организатором концерта, посвященного Дню Победы, выступил Фонд Святой Екатерины.

Ранее сообщалось, что на параде 9 Мая в Екатеринбурге вдвое сократят количество военной техники. Однако число солдат, готовящихся к шествию, останется прежним.

Фото:

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Главными участниками концерта, посвященного Дню Победы в Екатеринбурге, станут группа «Любэ» и артистка Полина Гагарина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Фонда святой Екатерины. «Хедлайнерами станут группа „Любэ“ и Полина Гагарина — они выйдут на главную сцену в семь вечера. Вести концерт будет заслуженный артист России Андрей Мерзликин», — сообщили в пресс-службе. Артисты выступят совместно с русским народным хором и квартетом «Урал». Концерт пройдет на Плотинке. Сценарий для праздника подготовил актер Сергей Исаев, известный благодаря проекту «Уральские пельмени» и игре в КВН. Организатором концерта, посвященного Дню Победы, выступил Фонд Святой Екатерины. Ранее сообщалось, что на параде 9 Мая в Екатеринбурге вдвое сократят количество военной техники. Однако число солдат, готовящихся к шествию, останется прежним.
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