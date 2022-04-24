Второй год подряд лето в Челябинск придет досрочно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

До 30 апреля дневные температуры в Челябинской области будут достигать 21-22 градусов. Это следует из прогноза сайта Realmeteo.

Потепление начнется с 25 на 26 апреля: вместо 15 градусов термометры во вторник покажут 16. Ночью обещают устойчивый «плюс»: 6 градусов выше нуля. В среду, 27 апреля, днем потеплеет до 22 градусов. Столь же тепло будет и 28 и 29 апреля.

Чуть прохладнее — 18 градусов — станет в субботу, 30 апреля. По ночам в этот период температура ожидается почти летняя: 10-11 градусов. При этом синоптики обещают сухую погоду, без дождей и других осадков.

Похолодание начнется, начиная с праздников. С 1 мая столбики термометров не поднимутся выше 12-14 градусов. Ночью же температура будет колебаться в пределах 0-2 градусов.

Скрин: сайт Realmeteo