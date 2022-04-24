Силовики нагрянули с проверкой к главе района Екатеринбурга

Известно, что борцы с коррупцией работают в администрации Железнодорожного района с середины апреля Фото: Александр Константинов © URA.RU

Сотрудники УМВД РФ по Екатеринбургу проводят проверку в администрации Железнодорожного района, которую возглавляет Виталий Першин (сейчас он в отпуске). Об этом URA.RU сообщил источник в префектуре. С чем связан интерес силовиков, пока неизвестно.

«С середины апреля ОЭБиПК [отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД] запрашивает различные документы, вызывает некоторых чиновников на беседы», — поделился собеседник. По его предположению, проверка может быть связана с деятельностью команды предшественника Першина Андрея Курочкина.

В пресс-службе УМВД РФ по Екатеринбургу корреспонденту обещали уточнить информацию по теме. Представитель администрации Железнодорожного района к моменту публикации не ответил на звонок URA.RU.