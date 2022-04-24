24 апреля 2022

Силовики нагрянули с проверкой к главе района Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Здания Екатеринбурга , администрация железнодорожного района, табличка
Известно, что борцы с коррупцией работают в администрации Железнодорожного района с середины апреля Фото:

Сотрудники УМВД РФ по Екатеринбургу проводят проверку в администрации Железнодорожного района, которую возглавляет Виталий Першин (сейчас он в отпуске). Об этом URA.RU сообщил источник в префектуре. С чем связан интерес силовиков, пока неизвестно.

«С середины апреля ОЭБиПК [отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД] запрашивает различные документы, вызывает некоторых чиновников на беседы», — поделился собеседник. По его предположению, проверка может быть связана с деятельностью команды предшественника Першина Андрея Курочкина.

В пресс-службе УМВД РФ по Екатеринбургу корреспонденту обещали уточнить информацию по теме. Представитель администрации Железнодорожного района к моменту публикации не ответил на звонок URA.RU.

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Сотрудники УМВД РФ по Екатеринбургу проводят проверку в администрации Железнодорожного района, которую возглавляет Виталий Першин (сейчас он в отпуске). Об этом URA.RU сообщил источник в префектуре. С чем связан интерес силовиков, пока неизвестно. «С середины апреля ОЭБиПК [отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД] запрашивает различные документы, вызывает некоторых чиновников на беседы», — поделился собеседник. По его предположению, проверка может быть связана с деятельностью команды предшественника Першина Андрея Курочкина. В пресс-службе УМВД РФ по Екатеринбургу корреспонденту обещали уточнить информацию по теме. Представитель администрации Железнодорожного района к моменту публикации не ответил на звонок URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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