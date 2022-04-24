Таксисты в свердловской провинции сообщают, что работают в ноль Анна Майорова

Таксисты из Первоуральска (Свердловская область) жалуются на сильно заниженную стоимость проезда. Также недовольства вызывает высокая стоимость аренды автомобиля у автопарка. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько шоферов.

"Постоянно катаю по Первоуральску людей за 50 - 90 рублей. Для четверых пассажиров это выходит дешевле, чем поехать на маршрутке. За прошедший месяц я заработал чистыми 20 тысяч рублей, а 60 тысяч ушли на бензин и аренду авто", - рассказал таксист из Первоуральска на правах анонимности.

Первоуральский таксист Александр сообщил, что "Яндекс" вынуждает таксистов изнурять себя выполнением планов по количеству поездок. "Для того, чтобы хоть что-то заработать, приходится выполнять планы. "Яндекс" может предложить выполнить 100 поездок за несколько дней и за это заплатить три тысячи рублей. Но с каждым разом сумма выплаты становится меньше, а количество поездок больше", - рассказал он.

В Первоуральске аренда автомобиля в день стоит от 1000 до 1800 рублей. "Выходит так, что работаешь на то, чтобы оплатить машину и бензин. Еще и "Яндекс" постоянно штрафует за все подряд", - говорит шофер. Он уточнил, что старается выезжать на смену в Екатеринбург, где цены на проезд выше. "Хоть как-то заработать удается только в Екатеринбурге", - посетовал таксист. Он уточнил, что с коллегами обращались в "Яндекс" с просьбой повысить цены, но ответа не поступило.

Ранее URA.RU писало, что поездки по Екатеринбургу в "Яндекс.Такси" подорожают на 6%. Повышение стоимости коснулось всех тарифов.

Стоимость поездки в Первоуральске Фото: скрин "Яндекс.Такси"





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